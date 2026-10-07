Türkiye Finans Katılım Bankası ve KOSGEB'den KOBİ'lere finansman desteği

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Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, katılım finans ilkeleri doğrultusunda üretimi, ticareti ve ihracatı desteklemeyi önceliklendiren Türkiye Finans Katılım Bankası, KOSGEB ile işbirliği gerçekleştirdi.

Açıklanan "Küresel Rekabetçilik Destek Programı" ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak, "Kapasite Geliştirme Destek Programı"yla ise KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Kapasite Geliştirme Destek Programı ile KOSGEB'e yaptığı başvurusu onaylanan işletmelerin makine, teçhizat, kalıp, yazılım giderleri, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için 20 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanıyor.

Tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında işbirliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için ise destek üst limiti 30 milyon lira olarak belirlendi.

Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında ise KOBİ'lerin yenilikçi ürünler geliştirmesi, inovasyon faaliyetleriyle geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, yeni teknolojilerin entegrasyonu, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve küresel işbirlikleriyle küresel pazarlar içerisinde yer almaları için destekler sunuluyor.

Finansman üst limitinin 75 milyon lira olarak belirlendiği pakette makine, teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve önderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları) ve işletme sermayesi destek unsurları arasında yer alıyor.

Şube kanalıyla başvuru yapılabilen her iki programda da finansman kullanımı 3 ayda bir eşit taksitle ödenecek şekilde en fazla 36 ay vadeyle planlanabiliyor.

"Farklı alanlardaki finansman ihtiyaçlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Bireysel ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, KOBİ'lerin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini güçlendirmelerini, sürdürülebilir büyümeleri açısından öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Söz konusu işbirliği kapsamında sundukları finansman çözümleriyle de işletmelerin makine ve teçhizat yatırımlarından işletme sermayesi ihtiyaçlarına, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarından küresel pazarlara açılma hedeflerine kadar farklı alanlardaki finansman ihtiyaçlarına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ertürk, "Katılım finansın reel ekonomiyi destekleyen yaklaşımı doğrultusunda KOBİ'lerimizin yanında olmaya, üretim ve ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sunacak finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.