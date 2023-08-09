Türkiye Finans, topladığı fonları yüzde 38 artırdı

Türkiye Finans, 2023 yılı ikinci çeyrek döneminin mali sonuçlarını KAP’a açıkladı. Banka, 2023 yılının ilk altı ayında ülke ekonomisine 110,7 milyar TL nakdi ve 27,4 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 138,1 milyar TL’lik katkı sağladı. Türkiye Finans, yasal özkaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 37 artırarak 22,4 milyar TL’ye ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 23,55 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 38 artışla 141,7 milyar TL’ye ulaştıran Türkiye Finans, toplanan fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ’leri ve üretimi finanse etti.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, ülkemizi derinden sarsan depremin ardından bölgedeki etkileri azaltmak adına ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sürdürdüklerini belirterek, 2023’ün ilk altı ay sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye Finans olarak, 2023’ün ilk altı aylık döneminde finansal ve dijital kapsayıcılığı artıran stratejilerle üretimi, ekonomiyi ve toplumumuzu desteklemeyi sürdürdük. Kurumumuzun “önce insan” demeyi teşvik eden iş yapış modelini; sektöre kazandırdığı ilkler ve kusursuz müşteri deneyimi alanında elde ettiği kazanımlarla eksiksiz olarak uygulamaya devam ettik. Bu çerçevede Türkiye Finans, 2023’ün ilk yarısında Mobil Şube’den müşteri olmayı teşvik eden kampanyalarla müşteri sayısını artırırken yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonu doğrultusunda sigorta satışını da dijitalleştirerek sektörde öncü bir çalışmaya daha imza attı. Kurumumuz, sektörde yenilikçi iş modellerinin ve fintech ekosistemi ile iş birliklerinin geliştirilmesi yaklaşımını sigortacılık konusunda da insurtech ekosistemindeki iş birlikleriyle genişletti. Bütünleşik kanal stratejisi ile hizmetlerini sürekli dijitalleştirerek hızlı, kesintisiz, mükemmel müşteri deneyimini geliştiren ve üretimi destekleme odağını koruyan Türkiye Finans, yılın ikinci çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdü. Önümüzdeki dönemde de makroekonomik koşullarla bağlantılı olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bankacılık anlayışı ile sürdürülebilir kârlılık hedeflerimizden ayrılmadan yeni müşteri edinimini artırarak üretime ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Kurumumuz ilk yarı yılda sürdürülebilir ve insan odaklı bankacılık anlayışıyla, Inbusiness dergisinin “İş’te Kadın Araştırması” kapsamında ‘Yönetim Kurulunda Kadın Oranı En Yüksek Şirketler’ ve ‘Orta Kademede Kadın Oranı En Yüksek Şirketler’ listelerinde yer alarak, ‘Kadınların Yükselebileceği Eşitlik Öncüsü 100 Şirket’ arasında gösterildi.

Yenilikçiliği odağa alan iş yapış şeklimizin farklı platformlarca ödüllendirilmesi de bizi memnun ediyor. Türkiye Finans dünyanın saygın finans yayınlarından Global Business Outlook tarafından eXtra Limit ürünü ile “En İnovatif Katılım Bankası” ödülüne layık görülürken, İnsan Kaynakları liderimiz Fast Company dergisi tarafından hazırlanan "En Yenilikçi 50 İK Lideri" listesinde ve Bilgi Sistemleri liderimiz ise CIO Ödülleri organizasyonunda “En Yenilikçi Teknoloji Liderleri" listesinde yer aldı.

2023’ün ilk altı ayında tüm önemli göstergelerde elde ettiğimiz başarılı performansımıza katkı sağlayan tüm Türkiye Finans ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”