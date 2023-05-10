Türkiye Finans'tan 1,6 milyar TL kâr

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, yılın ilk çeyreğinde milli ekonomiye 94,9 milyar TL nakdi ve 22,3 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 117,2 milyar TL'lik katkı sağladı.

Banka, fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 14 artışla 117,5 milyar TL'ye, yasal özkaynaklarını ise bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10 artırarak 18 milyar TL'ye ulaştırdı. Türkiye Finans, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı ve yılın ilk çeyreğinde toplanan fonlarla KOBİ'leri ve üretimi finanse etti.

Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,64 olarak gerçekleşen banka, ocak-mart döneminde 1,6 milyar TL'lik kâr elde etti.

"Rekabetteki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, ülke olarak dayanışma içinde 6 Şubat deprem felaketinin getirdiği tüm sorunların altından kalkılacağına inandıklarını belirterek, bu inançla gelecekte de bölgedeki vatandaşların yanında olmaya, kesintiye uğrayan üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

İlk çeyrekte finansal ve dijital kapsayıcılığı artıran stratejilerle ekonomiyi ve toplumu desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Akşam, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çerçevede müşterilerimizin ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamaya öncelik veren bir kurum olarak, Türkiye Finans Mobil Şube, İnternet ve Sanal Şube'den finansman ihtiyacı ve birikimlerin değerlendirilmesine yönelik talepleri karşılamaya kesintisiz şekilde devam ettik.

Sektörümüzde giderek artan rekabetteki yerimizi; iş birliklerimiz, dijital teknolojilere yatırımlarımız, yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme çalışmalarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz."