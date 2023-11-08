Türkiye Finans'tan ekonomiye 145 milyar liralık katkı

Türkiye Finans açıklamasına göre, Türkiye Finans, 2023 3. çeyrek döneminin mali sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi. 2023'ün ilk 9 ayında ekonomiye 115,3 milyar lira nakdi ve 29,9 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 145,2 milyar liralık katkı sağlayan ve güçlü sermaye yapısını bu çeyrekte de sürdüren Türkiye Finans, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 48 artırarak 24,3 milyar liraya ulaştırdı.

Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,39 olan, fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 61 artışla 165,2 milyar liraya ulaştıran banka, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı ve 2023'ün ilk 9 ayında toplanan fonlarla ekonominin can damarı olan KOBİ'leri ve üretimi finanse etti.

"Marka ve müşteri deneyimini mükemmelleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, bankanın 2023’ün ilk 9 aylık döneminde "Yeri zamanı olmayan bankacılık" vizyonuna yapılan yatırımlarla beklentileri aşan ürün ve hizmetler sunduğunu belirtti.

Akşam, üretimi ve ticareti destekleme, finansal kapsayıcılığı artırma ve sürdürülebilir büyüme gibi tüm temel stratejilerinin merkezinde yer alan dijitalleşmedeki öncü rolünü ve rekabetteki konumunu daha da güçlendirmek üzere organizasyon yapısında değişikliğe giderek, Dijital Bankacılık İş Grubu'nu oluşturduklarını aktardı.

Karbon ayak izi

Öncü dijital bankacılık vizyonları doğrultusunda, müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde eXtra Limit, ihtiyaç finansmanı, yatırım ürünleri gibi yenilikçi ve rekabetçi ürün ve hizmetleriyle müşteri tabanlarını genişlettiklerini dile getiren Akşam, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans'ı yeni kitlelerle tanıştırırken, marka ve müşteri deneyimini mükemmelleştirecek adımlar attık. 'Yarına Varız' söyleminden hareketle başlattığımız, kağıt tüketimini ve karbon ayak izini azaltma konusunda fark yaratan çalışmalara imza atarken, kartlı alışverişlerde 'Dijital Slip' uygulamasını devreye alan ilk katılım finans kuruluşu olduk. Bu uygulamadan önce devreye aldığımız dijitalleşme projelerimizle, yıllık kağıt tüketimimizi 25 bin koliden 5 bin koliye düşürürken, aynı zamanda verimliliğimizi, performansımızı, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini artırarak dijital dönüşümümüzle çok boyutlu fayda yaratmayı başardık. Türkiye Finans olarak daha güçlü dijital altyapımız, dijital odaklı güçlendirilmiş organizasyonumuzla stratejilerimizi daha etkin ve rekabetçi biçimde sahaya yansıtmaya, üretimi ve ülke ekonomisini desteklemeye devam ediyoruz."

Murat Akşam, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü de kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gururu ve gelecek 100 yılımıza emin adımlarla başlamanın mutluluğu içindeyiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında da milli üretim hedefleri ön plana çıkıyor. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye Finans olarak daha güçlü dijital altyapımız, dijital odaklı güçlendirilmiş organizasyonumuzla stratejilerimizi daha etkin ve rekabetçi biçimde sahaya yansıtmaya, üretimi ve ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​