  3. Türkiye Hayat Emeklilik’in altın katılım fonu getirisi birinci sırada
Türkiye Hayat Emeklilik’in altın katılım fonu getirisi birinci sırada

Türkiye Hayat Emeklilik, fon çeşitliliği ile öne çıkarken sunduğu portföy ile katılımcılarının birikimlerine değer katmaya devam ediyor. Kurumun altın katılım, borçlanma araçları ve kira sertifikası katılım fonu getirileri, son bir aylık performansla birinci sırada yer aldı.

Fon çeşitliliğiyle öne çıkan ve 52 adet emeklilik yatırım fonuna sahip olan Türkiye Hayat Emeklilik, büyümeye ve fon getirileriyle liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Sektörde VGA-Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, son 1 ayda yüzde 9,87 getiri ile birinci sırada yer aldı. Kira sertifikaları grubunda (THK) Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu son 1 ayda yüzde 3,59 getiri ile birinci sırada performans gösterdi. Borçlanma araçları fon türü içerisindeki (VES) Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu da aynı dönemde yüzde 2,85 getiri ile birinci oldu.

Son dönemde borçlanma araçları, kira sertifikası ve altın fonlarının getiri anlamında dikkat çekmesine değinen Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer şöyle konuştu: “Türkiye Hayat Emeklilik olarak hem sektörde oyun kurucu atılımlarımıza devam ediyor hem de katılımcılarımızın gelecekleri adına yatırım yapabilecekleri fonları kuruyoruz. Örneğin; ‘Katılım Karma Fonu’muz, sektörün ilk faizsiz karma fonu olmasının yanı sıra katılım finans prensiplerine uygun yabancı hisse senedi içeren emeklilik fonu olma özelliğini taşıyor.

Sektörün toplam ağırlıklı getiri oranı %31,86

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nu (VEY) sektörde ilk ve tek olma özelliği ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Katılım Emeklilik Fonu’na dönüştürdük. Son dönemde tasarruf bilinci ile atılan adımlarla beraber yatırımcısına getiri sağlayan fonlara dair ilgi artmaya başladı. Özellikle altın katılım, borçlanma araçları ve kira sertifikalarında katılımcılarımıza sağladığımız fon getirisi, bizleri kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün geliştirme konusunda daha da motive ediyor. Sektörün toplam ağırlıklı getiri oranı %31,86 iken şirketimizin toplam ağırlıklı getiri oranı ise %34,94 oran ile ortalama ağırlıklı getiride 1. sırada yer aldı. Katılımcılarımıza doğru zamanda doğru fonda yer almaları adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

