Türkiye Hayat Emeklilik’ten BES’e özel kasko, konut ve sağlıkta avantaj kampanyası

Türkiye Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımı artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

1 Ocak–30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, yeni BES sözleşmesi başlatan katılımcılara Türkiye Sigorta’dan Kasko, Konut ve Sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim ve peşin fiyatına 12 taksit imkânı sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen katılımcıların, 2 bin 500 TL ve üzeri katkı payı ödeyerek yeni bir BES sözleşmesi başlatması gerekiyor.

Uygulamayla birlikte hem uzun vadeli tasarrufun teşvik edilmesi hem de sigorta ürünlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

“Sigortayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çakmak, “Kasko ve Sağlık ürün grubumuzda 2026 yılının ilk aylarında fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatlarıyla ilerleme kararı aldık. Buna ek olarak peşin fiyatına 12 taksit ve yüzde 10 indirim avantajıyla sigortaya erişimi kolaylaştırıyoruz” dedi.

BES’te fon getirileri sektör ortalamasının üzerinde

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun vadeli birikim açısından önemli bir araç olduğunu belirten Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik’in fon performansına da dikkat çekti. Çakmak, 2025 yılında BES’te (OKS dahil) sektör ortalama getirisinin yüzde 58, Türkiye Hayat Emeklilik fon getirilerinin ise yüzde 65 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Hedef BES’i daha geniş kitlelere yaymak

1 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya alınan kampanya ile BES’in daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini belirten Çakmak, hem bireysel tasarrufların hem de ülke ekonomisine katkının artırılmasının amaçlandığını söyledi. Türkiye Hayat Emeklilik, 2026 yılında da tasarrufların ve varlıkların güvencesi olmayı sürdürecek.