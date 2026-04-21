Türkiye İhracat ve Kredi Bankası’ndan tahvil ihracı hamlesi

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası, yurt dışında azami 8 milyar dolara kadar tahvil ihracı kapsamında yeni bir adım attı. Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan onay doğrultusunda, uygun piyasa koşullarında değerlendirilecek yurt dışı tahvil ihracı için 11 uluslararası bankadan oluşan bir konsorsiyum yetkilendirildi.

Yetkilendirilen kurumlar arasında Abu Dhabi Commercial Bank, Citigroup, ING Bank, MUFG Securities ve Société Générale gibi önde gelen finans kuruluşları yer alıyor. İhracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.