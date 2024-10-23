Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun resmi zaman sponsoru Huawei oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUAWEI Watch GT 5 Serisi ile Huawei Sağlık uygulaması, maraton süresince katılımcıların performans verilerini anlık olarak takip edebilmesini sağlayacak.

Şirket, maraton heyecanını Türkiye genelinde daha geniş bir kitleye yaymak amacıyla 2 ayaklı çevrim içi maraton düzenliyor.

Organizasyonun maratona hazırlık sürecini temsil eden ilk ayağına, 2 Kasım'a kadar Huawei Sağlık uygulaması üzerinden 10K, 50K veya 100K mesafeleri seçilerek katılım sağlanabilecek.

30 Kasım'a kadar ise kullanıcılar uygulama üzerinden 15K ve 42K mesafeleri seçerek maraton heyecanına katılabilecek.

Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek çevrim içi maraton, Türkiye'nin dört bir yanındaki koşucuları bir araya getirecek.

Uygulamadaki "Keşfet" sekmesinden "HUAWEI Health ile İstanbul Maratonu" başlığı altındaki "Katıl" butonuna basarak kayıt yaptırmak mümkün.

HUAWEI Watch GT 3, GT 4 ve GT 5 serilerine özel olarak tasarlanan maraton temalı saat ara yüzleri, maraton ruhunu bileklere taşıma fırsatı sunacak. Arayüz, uygulama üzerinden indirilebilecek ve kullanıcılar performanslarını her adımda takip edebilecek.

Maraton günü Beşiktaş ve Yenikapı'da kurulacak olan özel izleme ve destek alanları ile izleyiciler, maraton heyecanına daha yakından ortak olma fırsatı bulacak.

Bu alanlarda oluşturulacak coşkulu atmosfer ve Huawei teknolojileri, katılımcılar için unutulmaz anlar yaşatacak.

Ayrıca 3 Kasım'da Yenikapı'da düzenlenecek Maraton Fuarı'nda, Huawei'in en yeni giyilebilir teknolojileri deneyimlenebilecek ve ziyaretçiler çeşitli etkinliklerle hediyeler kazanabilecek.

Maraton parkurunun en kritik noktalarına yerleştirilecek olan zamanlayıcılar, HUAWEI Watch GT 5 Serisi'nin teknoloji özelliklerini ön plana çıkaracak.

Katılımcılar bu alanlarda performanslarını anlık olarak takip edebilecek. Parkurun 15 km noktasında ve maraton bitiş çizgisinde şirket teknolojileri daha yakından deneyimlenebilecek.