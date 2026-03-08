Türkiye İş Bankası ve FAO’dan kadın çiftçilere destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işbirliğinin tanıtımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, çiftçi kadınlar, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İşbirliğiyle "Güçlü Kadınlar, Dönüşen Tarım-Gıda Sistemleri" başlığıyla Türkiye'nin dört bir yanında "Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları" düzenlenerek, üretici kadınlara eğitim ve dijital satış desteği sunulacak. Bursa ile başlayan buluşmalar Türkiye'nin diğer bölgelerinde de devam edecek.

Kadın kooperatiflerine kapsamlı eğitim

Programla kooperatifler yalnızca üretim aşamasında değil, ürün geliştirmeden satışa uzanan tüm süreçlerde desteklenecek.

Kadın kooperatiflerine, gıda güvenliği, mevzuata uyum ve izlenebilirlik, markalaşma ve ürün tasarımı, ambalaj ve lojistik yönetimi, dijital, zirai ve finansal okur-yazarlık, sosyal medya yönetimi konularında eğitimler verilecek.

Eğitim sürecini tamamlayan kooperatifler, ilk etapta FAO'nun Kooperatif Destek Programı için geliştirilen Hepyerinden Dijital Platformu'na entegre edilecek.

Platforma dahil edilen kooperatiflerin ürünleri, İş Bankası'nın iştiraki olan e-ticaret platformu Pazarama aracılığıyla ülke çapında satışa sunulacak. Üreticilerin kalite ve gıda güvenliği standartları güçlendirilecek ve Pazarama'nın kampanya ve görünürlük desteği sayesinde ürünler daha geniş tüketici kitlelerine ulaşabilecek.

"Kadınların öncülük ettiği kooperatifler büyüdükçe yerel ekonomiler güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, BM tarafından 2025'in "Kooperatifler Yılı", 2026'nın ise "Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı" ilan edilmesinin kadınların tarımdaki rolünün artık görünür kılınması, güçlendirilmesi ve sürdürülebilir biçimde desteklenmesi ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'de, tarım sektöründe emek veren yaklaşık 5 milyon kişinin 2 milyonunu kadınların oluşturmasına rağmen çiftçi kayıt sisteminde kadınların oranının yalnızca yüzde 15 seviyesinde bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Kadınların üretimdeki bu güçlü varlığının finansmana, pazara ve bilgiye erişimle desteklenmesi, hem kırsal kalkınmanın güçlenmesi hem de sürdürülebilir tarımsal üretimin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışla stratejik öncelik verdikleri sektörlerden olan tarımda ihtisas şubeleri, çiftçi buluşmaları, finansal, zirai ve ekolojik okur-yazarlık eğitimleri, Pazarama ve İmeceMobil gibi iştiraklerle sunulan pazarlama ve teknolojik destekleriyle üreticilerin yanında yer aldıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yürüttüğümüz Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları'nı FAO'nun ülkemizde yürüttüğü Kooperatif Destek Programı ile işbirliği yaparak yeni bir konseptle hayata geçiriyoruz. Böylece kadın liderliğindeki kooperatiflerin dijital pazarlara erişimini güçlendirmeyi, teknik ve yönetim kapasitelerini artırmayı ve başarı hikayelerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen yeni bir sürece adım atıyoruz. Kadınların öncülük ettiği kooperatifler büyüdükçe, sadece üretim değil, köyler, yerel ekonomiler ve toplumsal dayanışma da güçleniyor. Gençler yeniden tarıma yöneliyor, yerel markalar doğuyor, kırsal yaşam yeniden ayağa kalkıyor. Kadınların toprağa kattığı değerin, ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yolculukta kadınların yanında yürümekten, onların hikayelerine ortak olmaktan ve bu dönüşümün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kadınların güçlenmesi, yalnızca bir eşitlik meselesi değil; aynı zamanda kalkınmanın da anahtarı."

"Tarım-gıda sistemini dönüştürmek istiyorsak kadınları merkeze koymak zorundayız"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da bu işbirliğiyle kadınların üretip, işleyip, paketleyip, satıp yönettiği ama en az kazanan ve en geç görünür olduğu dengeyi değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Selışık, şöyle devam etti:

"Tarım-gıda sistemini dönüştürmek istiyorsak kadınları merkeze koymak zorundayız. İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, 2026 Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'na giden süreçte somut bir adım. Birçok ülkede tarım, kadınlar için erkeklere kıyasla daha kritik bir geçim kaynağı. Üstelik aynı büyüklükteki arazileri yönettiklerinde dahi çiftçi kadınlarda verimlilik farkı ortalama yüzde 24 oluyor. Aşırı sıcak geçen her gün, çiftçi kadınların ürettiği mahsullerin toplam değerini erkeklere kıyasla yüzde 3 oranında daha fazla düşürüyor."

İstihdam, eğitim ve gelirdeki cinsiyet farklarının azaltılmasının ise gıda güvensizliği farkının yüzde 52'sini ortadan kaldırabileceğine dikkati çeken Selışık, "Bu rakamlar bize kadınların üretim kapasitesinin, pazara erişiminin ve gelir imkanlarının güçlendirilmesinin yalnızca sosyal bir gereklilik değil, ekonomik ve yapısal bir zorunluluk olduğunu gösteriyor. Kadın kooperatifleri yalnızca üretim yapmıyor. Yerel ekonomiyi ayakta tutuyor, geleneksel bilgiyi koruyor, ailelerin geçimini sağlıyor ve aslında kırsalın sosyal dokusunu güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların pazar erişimi ve toplu pazarlık kapasitesini güçlendiren çözümlerin, kırsaldaki kadınların ekonomik haklarından daha adil şekilde faydalanmasına katkıda bulunacağını vurgulayan Selışık, "FAO'nun desteklediği kooperatif programı tam da bu amaca hizmet ediyor. FAO olarak bizler kadınların teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. İş Bankası da kadın kooperatiflerine güçlü bir dijital satış ağı ve görünürlük penceresi açıyor. Kadın üreticiler artık sadece üretim yapan değil, markasını yöneten, hikayesini anlatan, dijital pazarda aktif rol alan girişimciler haline geliyor." ifadelerini kullandı.