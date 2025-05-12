Türkiye-İsviçre ilişkilerinin 100’üncü, Roche Türkiye’nin 67. yılı kutlandı

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye-İsviçre Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen toplantıda 1896 yılında İsviçre’nin Basel kentinde kurulan Roche’un Türkiye’deki faaliyetleri anlatıldı. Dünyada 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren Roche, Türkiye’de kanserde erken tanı hizmetlerine verdiği katkıyla öne çıkıyor. Roche ağırlıklı olarak kadınlara yönelik değişik bölgelerdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) destek veriyor.

İsviçre ile 100 yıllık dostluk

“Geçmişten Geleceğe” ekinliğine ev sahipliği yapan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Türkiye ile Dostluk anlaşmasının 100.yıldönümünün iki ülke arasındaki ortak başarıları kutlama ve gelecek hedeflerini birlikte şekillendirme adına uygun bir fırsat olduğunu belirtti.

İsviçre açısından ilaç sektörünün “inovasyon ve ekonomik gücün yanı sıra bilimsel ilerlemenin ve toplumsal katkının önemli bir kaynağı” olduğunu dile getiren Scheurer, “Roche gibi öncü şirketler, yenilikçi çözümler geliştirerek hem sağlık alanındaki ilerlemelere öncülük etmeye hem de toplumların yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlıyor.” Dedi.

Roche Türkiye’de kararlı

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli de “İsviçre merkezli bir şirket olarak bilimsel mirasımızı, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek potansiyeliyle birleştirerek sağlıkta sürdürülebilir çözümler üretmeye kararlıyız.” Dedi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde yapılan panelde iese Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Simten Malhan ve Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Burak Civelek Türkiye'de sağlığın geleceğini şekillendirecek öncelikler ve sağlık ekosistemine düşen sorumluluklar ele alındı.