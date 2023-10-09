Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, CarrefourSA’nın sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yürüttüğü yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik CarrefourSA 'nın sukuk (kira sertifikası) ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın proje koordinatörü ve finansal danışman, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.’nin ihraççı ve CarrefourSA’nın fon kullanıcısı olduğu 250 milyon TL tutarlı, 179 gün vadeli sukuk (kira sertifikası) ihracı, Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin satış aracılığıyla gerçekleştirildi.

Gıda güvenliğinin enerji, teknoloji, ulaşım gibi kritik başlıklardan biri olduğunu ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Yapmış olduğumuz 250 milyon TL tutarlı sukuk ihracı, yalnızca finansal değil, aynı zamanda Türkiye'nin gıda güvenliği ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği için de önemli bir gelişme. Gıda maddelerinin alımı, tedariki ve satış kapasitelerinin artırılması, toplumumuz için hayati öneme sahip. Nakliye ve depolama gibi işletme ihtiyaçlarının karşılanması, tedarik zincirinin güvenilir ve etkin bir şekilde işlemesini sağlar. İçinde bulunduğumuz küresel koşullar, gıda tedarik zincirinin önemini her zamankinden daha fazla artırdı. Banka olarak buna katkı sunduğumuz için mutluyuz” dedi.