Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Turkcell’e 50 milyon Euro yeşil kredi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında önemli bir kredi anlaşması yaptı. TKYB ile imzalanan 50 milyon Euro tutarındaki yeşil kredi anlaşması, Turkcell'in öz tüketim yatırımları ve sürdürülebilirlik projeleri için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, 2021'den itibaren elektrik tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını ve hedeflerinin kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu belirtti.

Yeşil dönüşüm yolculuğu ve net sıfır emisyon hedefi

Kalyon, enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiklerinin bilinciyle sürdürülebilirliği, Turkcell'in 30'uncu yılındaki stratejik odak noktalarından biri olarak belirlediklerini kaydederek, "Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak attığımız her adımın ve tüm iş süreçlerimizin çevreye olan etkilerini gözetiyoruz. Çevreci çalışmalarımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. TKYB ile imzaladığımız 6 yıl vadeli kredi anlaşması, bu alandaki projelerimizi gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansman'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de TKYB olarak Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğu ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Şimşek, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım projelerinin finansmanı için uluslararası kalkınma kuruluşlarından uzun vadeli kaynaklar temin ettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve iletişim firması Turkcell İletişim ile imzaladığımız 50 milyon Euro tutarında 6 yıl vadeli 'yeşil finansman' anlaşması ile Turkcell'in öz tüketime yönelik 13 farklı yenilenebilir enerji projesine, kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiğimiz fon ile destek sağlıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda sürdürülebilirliği ana odak noktası olarak belirleyen Turkcell ile imzaladığımız sözleşmeyi hedeflerimize ulaşma yolculuğunda önemli bir adım olarak görüyoruz."