Türkiye, Mango’nun en yüksek ciro yapılan üçüncü pazarı oldu

Şirketin uluslararası operasyonları büyümeyi sürdürürken toplam gelirin yüzde 78’i yurtdışı pazarlardan geldi. En yüksek ciro elde edilen ülkeler sırasıyla İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD oldu. İtalya, Birleşik Krallık ve Portekiz ise bu ülkeleri takip etti.

“Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük”

Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz, şirketin finansal performansını değerlendirirken 2025’in zorlu koşullara rağmen güçlü bir büyümeyle tamamlandığını söyledi.

Şirketin FAVÖK’ü bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 722 milyon euroya yükselirken net kâr yüzde 11 artarak 242 milyon euroya çıktı. Ruiz, “Karmaşık bir yılı olağanüstü bir yıla dönüştürdük. Temel göstergelerimizde rekor büyüme elde ederken kârlılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirdik” dedi.

Tarihin en büyük yatırım yılı

2025 aynı zamanda Mango’nun tarihindeki en yüksek yatırımın yapıldığı yıl olarak kayda geçti. Şirket mağaza ağının genişletilmesi ve yenilenmesi ile Barcelona’daki Mango Kampüs’ün teknoloji ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi için yaklaşık 225 milyon euro yatırım yaptı.

2 bin 900 satış noktasına ulaştı

Mango, geçen yıl 120’den fazla pazarda 2 bin 900’ün üzerinde satış noktasına ulaştı. Dijital kanal da büyümeyi sürdürerek toplam satışların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Toplam satış alanı 900 bin metrekareye ulaşan şirket, 2025’te 260’tan fazla yeni satış noktası açtı. Böylece 2024-2026 Stratejik Planı kapsamında belirlenen 500 yeni mağaza hedefi planlanandan bir yıl önce tamamlandı.

Şirket Barcelona, Berlin, Ankara, Chicago, Roma, Münih ve Londra gibi şehirlerde yeni amiral mağazalar açarak küresel varlığını güçlendirdi.

Mango Home markası ise ilk fiziksel mağazalarını açarak yılı dört mağazayla kapattı.

Kadın koleksiyonu büyümenin lokomotifi

Kadın koleksiyonu Mango’nun gelir yapısındaki ağırlığını korumaya devam etti ve toplam cironun yüzde 79’unu oluşturdu. Erkek, çocuk, genç ve ev kategorileri ise büyüyerek yüzde 21 paya ulaştı.

Çalışan sayısı 18 bine çıktı

Şirket geçen yıl bin 600 kişilik yeni istihdam yaratarak toplam çalışan sayısını 18 bine çıkardı.

Öte yandan Mango’da 2025 başında yönetim yapısında değişiklikler yaşandı.

2024 sonunda kurucusu İsak Andic’in hayatını kaybetmesinin ardından Toni Ruiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı ve CEO görevini de sürdürmeye devam etti.

Profesyonelleşme süreci kapsamında H&M Group’un eski CEO’su Helena Helmersson ile Desigual’in eski CEO’su Manel Adell de yönetim kuruluna katıldı.