'Türkiye markalarıyla kendinden daha çok söz ettirecek'

Moda tasarımcısı Şeyma Bozbola'nın aynı isimdeki markası hazır giyim koleksiyonuyla ABD, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerde önemli bir yapılanmaya gitti.

Türk kumaşlarına yeni bir kimlik kazandırdığını belirten Şeyma Bozbola, yapılanma hamlesi ile Türkiye'nin tekstilde sadece fason üretim tesisi olarak anılmasının ötesine geçerek markalaşma yolunda ihracatta büyümenin "doğru marka konumlandırma" tecrübesiyle önemini vurguladı.

Dünyadan bakıldığında Türkiye'nin tekstil, mutfak ve şefleri ile muazzam bir üretim ülkesi olduğunu belirten Bozbola, "Var olan beyinlerimiz ve marka konumlandırma tecrübemizle Türkiye bundan sonra markaları ile kendisinden daha çok söz ettirecek. Tüm bunların ülkemizin sosyo-ekonomik yapılanmasına olan katkıları bizi daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.