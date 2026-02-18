Türkiye merkezli küresel yapay zeka girişimi Promake tanıtıldı: İşini yapay zeka ile yönet

Promake, KOBİ’lerin işlerini yapay zeka ile dijital dünyada kurmasını sağlıyor. Platform, bir işletmenin dijital izini oluşturmak için gereken alan adı, e-posta, web sitesi, e-ticaret altyapısı ve ödeme sistemlerini tek bir sohbet ekranı üzerinden kurmasına imkan tanıyor.

Promake, işletmelerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan doğal dilde yazılan komutlarla dakikalar içinde dijitalde var olmasını ve gelir üretmeye başlamasını sağlıyor. Yapay zeka, web sitesini kullanıcı adına kuruyor, çalışır halde tutuyor ve sohbet üzerinden yönetimi mümkün kılıyor.

Küresel 500 milyon KOBİ’yi hedefliyor

Kurucu ve CEO Emre Tekin, dünyada yüz milyonlarca KOBİ’nin dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, “Promake ile küresel 500 milyon KOBİ’nin dijitalleşme ihtiyacına odaklanıyoruz. Yapay zeka sayesinde, milyon dolar ve üzeri ciroya ulaşabilen tek kişilik şirketlerin oluşacağını öngörüyoruz ve bu vizyon için çalışıyoruz” dedi.

Bu doğrultuda şirket, ilk aşamada KOBİ’lere dijital ayak izi kazandırmaya odaklanırken orta vadede satış, pazarlama ve finans gibi temel iş fonksiyonlarını da aynı platform altında toplamayı hedefliyor.

Türkiye’den çıkan uygulama odaklı yapay zeka dalgası

Son on yılda oyun sektörü üzerinden küresel ölçekte başarılar üreten Türkiye, bugün benzer bir ivmeyi yapay zeka uygulamaları alanında yakalamaya başladı. Ağır altyapı yatırımları yerine, küresel teknolojileri alıp somut iş problemlerine uygulayan ürünler geliştirme yetkinliği, bu alandaki en önemli rekabet avantajı olarak öne çıkıyor.

Bu tabloya bakıldığında, Türkiye’den doğacak yapay zeka uygulamaları ekosisteminin önümüzdeki yıllarda yüz milyarlarca dolarlık bir değer üretmesi olası görülüyor. Yapay zeka, Türkiye için küresel ölçekte rekabet edebilecek yeni bir ekonomik uygulama alanı olma yolunda ilerliyor.

Promake, bu yaklaşımın iş dünyasına doğrudan temas eden örneklerinden biri. Yapay zekayı soyut bir teknoloji olarak değil, küçük işletmenin günlük sorunlarını çözen bir çalışma arkadaşı olarak konumlandırıyor.

Promake’in arkasındaki deneyimli ekip

Promake’in arkasında, teknoloji, yatırım ve ölçekleme deneyimi yüksek bir ekip bulunuyor:

Emre Tekin – Kurucu ve CEO: Kariyerine dünyanın önde gelen danışmanlık firması McKinsey’de üst yönetim danışmanı olarak başladı; ardından Türkiye’nin lider private equity fonlarından Turkven’de yöneticilik yaptı. Züber, Eclit ve MNG Kargo yatırımlarının yönetim kurullarında yer aldıktan sonra Londra merkezli bir risk sermayesi fonunun kurucu ortaklığını üstlendi.

Sina Afra – Markafoni ve Tiko’nun kurucusu olarak bilinen deneyimli girişimci ve yatırımcı. 20’den fazla şirket kurdu, 12 başarılı çıkış gerçekleştirdi ve 60’tan fazla melek yatırım yaptı. Aynı zamanda Founder One’ın Kurucu Ortağı ve Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni nesil girişimcilere destek veriyor.

Evren Ballı: 20 yılı aşkın tecrübeye sahip seri teknoloji girişimcisi. Türkiye’nin büyük şirketlerine yapay zeka entegrasyon hizmetleri sağlayan Treomind ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Eclit’in kurucu ortağı.

Dinçer Karaduman: Uzun yıllar teknoloji girişimciliği yapan yönetici ve dijital sağlık platformu Heltia’nın kurucu ortağı. Ayrıca McKinsey’de teknoloji ve veri analitiği alanında üst yönetim danışmanlığı rollerinde bulundu.

Promake ayrıca, aralarında Google ve TikTok gibi küresel teknoloji şirketlerinde üst düzey görevler üstlenmiş yöneticilerin de bulunduğu, farklı sektörlerden deneyimli büyüme liderlerini kapsayan tanınmış bir yatırımcı kitlesine sahip.