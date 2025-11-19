Türkiye sanayisinin büyümesindeki en kritik unsur, üretimin sürekliliği

Sanayicilerin finansal yükünü hafifletmek ve üretim ivmesini korumak amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, üretimde sürdürülebilirliğin, istihdamın korunması, ihracatın artması ve tedarik zincirinin kesintisiz işlemesi açısından stratejik önem taşıdığını, bu yaklaşımın sanayi yatırımlarının devamlılığı için temel oluşturduğunu dile getirdi.

“Üreticilerin yatırımlarını ertelemeden sürdürebilmesi için geliştirdiğimiz finansal erişim modeli, sanayi işletmelerine önemli bir hareket alanı sağladı. Bu yaklaşım, üretim ivmesini korumak isteyen firmaların karar süreçlerini hızlandırırken, yeni yatırımların önünü açtı. Üretime inanan herkesin emeğiyle mümkün olan bu süreç, GNC Makina’nın sanayiye sağladığı değeri daha geniş bir kitleye ulaştırdı. Üretim sürekliliğini destekleyen her adımın, ülkemizin sanayi geleceği için stratejik bir yatırım olduğu bilinciyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

"Talep artışına hazır durumdayız"

Sektörün yeniden canlanmasında en kritik rolü, bu dönemde güçlü durarak müşterisinin yanında yer alan firmalar üstlenecek. Yılsonuna yaklaşırken yatırımların artmasını bekliyoruz. Buna paralel olarak stok planlamamızı yeniden şekillendirdik. Üretime doğrudan katkı sağlayacak hızlı teslimatlı makinelerimiz, güçlendirilmiş satış sonrası destek yapımız ve dijital kampanyalarımızla talep artışına hazır durumdayız.

Geliştirdiğimiz finansman modelini yalnızca ticari bir uygulama değil, Türkiye sanayisinin üretim gücünü koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Kampanya sayesinde firmalar, makinelerini bugün teslim alarak üretime başladı. Bu model, ekonomik belirsizliklere karşı üreticilerimize güçlü bir güvence sağladı. Birçok müşteri ertelenmiş yatırımlarını bu sayede öne çekti. Bizim için bu yalnızca bir kampanya değil; üretime ve sanayimizin geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesidir.

GNC Makina olarak sanayinin üretim sürekliliğini korumayı yalnızca bugün için değil, geleceğin sanayisi için de en öncelikli sorumluluk olarak görüyoruz. Şirket olarak, 2025 yılını sektör ortalamasının üzerinde bir performansla tamamlamayı ve 2026’ya da üretim gücünü artıran sanayimize katkımızı sürdürerek adım atmayı hedefliyoruz.”