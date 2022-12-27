Türkiye, savunma sanayinde ‘oyun değiştiren’ ülke oldu

Deniz Bilgen/İstanbul

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, savunma sanayinin 2022 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2023 yılına yönelik hedeflerini açıkladı.

2015 yılında kurulan SAHA İstanbul’un bu yıl 911 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini kaydeden Keleş, “Avrupa Kümeler Birliği'nde Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeydik, geçen temmuz ayında yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'taki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. SAHA İstanbul şu anda Avrupa'nın en büyük kümelenmesi” açıklamasını yaptı.

Savunma sanayine yönelik firmaları biraraya getiren SAHA İstanbul’un, Türk KOBİ ve şirketlerinin kritik askeri teknolojileri üretmesi ve küresel rekabette öne geçmeleri için gerekli ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan İlhami Keleş, “Öncelikli hedefimiz, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, sektörün tüm bileşenleri ile iş birliği halinde Türkiye’nin savunma sanayiinde kendine yeten tamamen bağımsız bir ülke olması” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin tüm ülkeler için önemli tecrübeler barındırdığını dile getiren İlhami Keleş şu bilgileri verdi, “Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek; yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi. Artık yüksek teknoloji yetmiyor, bunları yerli kaynaklarla üretebilir hale getirmek gerekiyor.”

“İthal eden değil ihraç eden ülke”

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla birlikte ortaya konulan iradeyle ülkemizin adım adım dışa bağımlılıktan kurtulduğunun altını çizen İlhami Keleş, şunları söyledi: “Türkiye, 2022 yılında dünyanın dikkatle izlediği bir ülke haline geldi. 2023’te de hedefimiz, dünya harp tarihinde, geliştirdiği teknolojilerle doktrin belirleyen ülke misyonumuzu daha güçlü ve daha kalıcı bir hale getirmek.

Türkiye bu yılın ilk 11 ayında Savunma ve Havacılık Sanayii’nde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artışla 3 milyar 770 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

10 yıl önce 800 milyon USD civarında olan ihracatımızın bu yıl 4 milyar USD üzerinde olması beklenmektedir. 15 yıl önce Türkiye’de savunma sanayisi yüzde 15-20 yerlilik oranına sahipken, bugün bu oran yüzde 80’lere ulaşmış durumda. Son 10 yılda ihracatta dolar bazında her yıl yüzde 10 artış sağlandı. Yükselen ihracat trendi önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek”.

“Girişimci firmaları destekliyoruz”

Türk savunma sanayinde faaliyet gösteren üye firmaların teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek ve üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen İlhami Keleş, ilk defa bu yıl başlatılan SAHA Girişim programı ile yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmaları desteklediklerini söyledi.

Keleş yaptığı açıklamada, “Yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara eğitim, mentorluk ve yatırımcıya erişim desteği veriyoruz. Ayrıca, hukuki ve teknik danışmanlık, iş geliştirme ve tanıtım, altyapı başta olmak üzere verilen destekler çerçevesinde girişimcileri yatırımcılarla görüştürüyoruz” dedi.

Ayrıca sektör liderleri ve üst düzey bürokratların da bizzat eğitici olarak yer aldıkları SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı hakkında da bilgi veren İlhami Keleş, “2019 yılında TÜBİTAK TÜSSİDE ile hazırladığımız program, bu yıl 4 yaşına girdi. Savunma sanayinin lider yöneticilerini yetiştiren programla şimdiye kadar 85 farklı firmadan 200 yönetici, yönetici adayı ve firma sahibine eğitim verildi” dedi.

SAHA EXPO’da 1 milyar dolarlık imza atıldı

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, savunma sanayinin en güçlü buluşmalarından biri olan SAHA EXPO fuarının da dünyanın takip ettiği uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi. Bu yıl 4 gün süren fuarda 1 milyar doların üzerinde 114 imza töreni gerçekleştirildiğini belirten Keleş,

“Bu yıl fuara 109 ülkeden; 390’ı yabancı ve 567’si yerli olmak üzere toplam 957 firma, 289 resmî delegasyon, 103 ticarî delegasyon, 40 bini sektör profesyoneli olmak üzere 78 bin 643 ziyaretçi katıldı. Ayrıca fuarda 281 firma tarafından ürün lansmanı ve mali değeri 1 milyar doların üzerinde, ihracat oranı en az yüzde 60 olan 114 imza töreni gerçekleştirildi” dedi.