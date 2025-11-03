Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, yapay zekânın finansal etkisini tartışıyor

ZEYNEP AKTAŞ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin bu yıl “Etkileşim” temasıyla düzenleyeceği 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, finans dünyasının yeni sınırlarını tartışmaya açıyor. “Digital Darwinizm” kitabının yazarı Tom Goodwin’in ana konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri, yapay zekâ destekli karar alma süreçlerinin sermaye piyasalarındaki etkisi.

Yapay zekâ destekli karar sistemleri, küresel finansın hızla dijitalleştiği bir dönemde en çok tartışılan başlıklardan biri haline geldi. Büyük veri, makine öğrenmesi ve algoritmik işlem modelleri artık sadece hızlı al-sat işlemlerinde değil, analiz süreçlerinde de belirleyici oluyor. Bu dönüşümün merkezinde, insan sezgisi ile makine hesap gücü arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusu var.

Analist mi, algoritma mı?

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 4-5 Kasım’da “Etkileşim” temasıyla düzenleyeceği 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi de tam bu tartışmanın ortasında konumlanıyor. Etkinliğin ana konuşmacısı Tom Goodwin, “Finansal Hizmetlerin Geleceği” başlıklı sunumunda API tabanlı düşünceden blokzincir uygulamalarına kadar geniş bir çerçevede bu dönüşümü ele alacak.

Finansal etkileşim dönemi başlıyor

Kongre bu yıl, finans dünyasında teknolojinin oluşturduğu yeni etkileşim biçimlerine odaklanıyor. “Ekonomik Etkileşim”, “Teknolojik Etkileşim” ve “Yapısal Etkileşim” başlıkları altında 16 panel, 10 eğitim ve 5 atölye çalışması düzenlenecek.

Bu kapsamda yapay zekânın karar destek süreçlerinde ne kadar güvenilir olduğu, yatırımcı davranışlarını nasıl şekillendirdiği ve piyasadaki bilgi akışını ne ölçüde yönlendirdiği tartışılacak.

Artık birçok kurum, veriye dayalı modellemelerle saniyeler içinde binlerce senaryoyu analiz edebiliyor. Ancak, modelin başarısı kadar onu besleyen verinin niteliği ve insan gözetimi de önemini koruyor.

İnsan ile makinenin iş birliği

Finansal kararların algoritmalara devredilmesi, hatasız işlem ve hız avantajı sağlasa da risk yönetimini karmaşıklaştırıyor. Makine öğrenmesiyle eğitilen sistemler, geçmiş verilerden besleniyor; bu da öngörülemez piyasa koşullarında ani sapmalara neden olabiliyor.

Kongrede ele alınacak konulardan biri de bu: “Yapay zekâ ne kadar özerk olmalı?” Çünkü bir algoritmanın tahmin gücü, çoğu zaman insanın sezgisel farkındalığıyla tamamlanıyor. Bu nedenle sektörün önündeki temel soru, teknolojinin insanı tamamen ikame edip etmeyeceği değil; insan ile makinenin nasıl iş birliği yapacağı.

Hız güven ve şeffaflık dengesi

“Etkileşim” temasının ana vurgusu, teknolojik dönüşümün insan unsurunu dışlamadan yeniden tanımlanması. Yapay zekâ, yatırım kararlarını destekleyici bir araç haline geldikçe, analistlerin rolü de veri yorumlayıcılığından etik ve davranışsal dengeyi kuran bir rehberliğe evriliyor.

Tom Goodwin’in ifadesiyle, “geleceğin iş gücü insan ve makine arasındaki iş birliğiyle şekillenecek.” Sermaye piyasaları bu dönüşümü hızla olduğu kadar güven ve şeffaflık ekseninde de değerlendirmek zorunda.

Konum hızlı değişiyor

Yapay zekânın analistlerin yerini tamamen alması bugün için olası görünmüyor. Ancak analistin yerini tanımlama biçimi hızla değişiyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ortaya koyduğu çerçeve, finansal kararlar artık bilgi kadar, “etkileşime” de dayandığını gösteriyor. Bu yeni dönemde kazananlar, algoritmalardan ziyade, onların nasıl çalıştığını anlayabilenler olacak. Çünkü piyasada veriden çok, veriyi doğru okuyanlara ihtiyaç var.