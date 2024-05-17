Türkiye Sigorta Birliği sigortacılığı gençlerle buluşturuyor
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri’nde yer alarak gençlerle sigortacılığı anlattı. TSB Genel Sekreter Yardımcısı Aysun Yıldız Özer, 16 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlere sigortacılığı ve meslekte kariyer imkanlarını anlattı.
Konuya ilişkin TSB'den sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Sigorta Birliği olarak 16-17 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri’nde yerimizi aldık. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcımız Aysun Yıldız Özer, üniversitede katıldığı panelde öğrencilerle çalışma hayatındaki tecrübelerini paylaşırken, konuşmasında sigorta sektörünün, iletişimi, sosyal yönü güçlü olanlar ve kendini sürekli geliştirenler için güzel fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Öte yandan üniversite merkez bahçesinde açtığımız standımızda ise TSB çalışanları olarak öğrencilerin sektördeki kariyer fırsatlarına yönelik sorularını yanıtlama şansı bulduk."