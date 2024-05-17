Türkiye Sigorta Birliği sigortacılığı gençlerle buluşturuyor

Konuya ilişkin TSB'den sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Birliği olarak 16-17 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri’nde yerimizi aldık. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcımız Aysun Yıldız Özer, üniversitede katıldığı panelde öğrencilerle çalışma hayatındaki tecrübelerini paylaşırken, konuşmasında sigorta sektörünün, iletişimi, sosyal yönü güçlü olanlar ve kendini sürekli geliştirenler için güzel fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Öte yandan üniversite merkez bahçesinde açtığımız standımızda ise TSB çalışanları olarak öğrencilerin sektördeki kariyer fırsatlarına yönelik sorularını yanıtlama şansı bulduk."