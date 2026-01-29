Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten bankaları kıskandıran kâr

Selçuk ALTUN

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılını güçlü finansal sonuçlarla tamamlayarak toplamda 35 milyar TL net kâr elde etti.

Hayat ve hayat dışı sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren iki şirket, prim üretimi, fon büyüklüğü, teknik kârlılık ve özkaynak göstergelerinde sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergilerken, beş yıllık dönemde piyasa değerlerini yaklaşık altı kat artırdı.

Türkiye Varlık Fonu’nun Eylül 2020’de yaklaşık 900 milyon dolarlık yatırımıyla kurulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılsonu itibarıyla 5,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak sektörün lider oyuncuları arasındaki konumunu pekiştirdi.

“Birleşerek büyüdük, büyüyerek başardık”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, beş yıllık dönüşüm sürecini değerlendirirken, sürdürülebilir finansal başarının yanı sıra sigortaya erişimin artırılmasını temel hedef olarak benimsediklerini vurguladı.

Çakmak, “Beş yıllık yolculuğumuzda ilhamımızı adımız gibi ülkemizden aldık. Bu süreci Birleşme, Büyüme, Başarı, Birliktelik ve Bir adım ötesi olmak üzere beş kavramla özetliyoruz. Birleşerek büyüdük, büyüyerek birlikte başardık” dedi.

2025 yılını güçlü bir kapanışla tamamladıklarını belirten Çakmak, hem kendi rekorlarını kırdıklarını hem de sektör genelinin üzerinde bir performans ortaya koyduklarını ifade etti.

Hayat dışı sigortada 147,1 milyar TL prim üretimi

Türkiye Sigorta, 2025 yılında hayat dışı sigorta branşında 147,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirerek en yakın rakibiyle arasında yaklaşık 32 milyar TL’lik fark oluşturdu. BES fon büyüklüğünde ise 494,1 milyar TL seviyesine ulaşan grup, en yakın rakibe kıyasla 92 milyar TL daha yüksek bir fon büyüklüğüne erişti.

Hayat sigortası tarafında prim üretimini iki katına çıkaran Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılında 29,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Bu sonuçlarla birlikte grup, faaliyet gösterdiği tüm ana branşlarda liderliğini sürdürdü.

Sektör genelinde yangın branşında düzenlenen her beş poliçeden birinin Türkiye Sigorta güvencesi altında olduğu belirtilirken, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi. Yılsonu itibarıyla sağlık branşında 1 milyon poliçe aşılırken, kasko poliçe sayısı da 1 milyon seviyesine yaklaştı.

Enflasyonun altında fiyatlama ve ödeme kolaylığı

Sigortayı daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Taha Çakmak, enflasyonun altında fiyat politikası izlediklerini söyledi.

2025 yılında kasko, konut ve sağlık sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit ve indirim uygulamalarıyla sigortalıların bütçelerine destek olduklarını belirten Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise 20 bin TL’ye varan ek fayda kampanyalarıyla katılımcıların birikimlerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Bu uygulamaların yalnızca ödeme kolaylığı sunmadığını belirten Çakmak, aynı zamanda müşteri odaklı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenen bir yaklaşımı yansıttığını dile getirdi.

2026’nın ilk çeyreğinde fiyat artışı yok

Bireysel ürünlerde erişilebilirliği artırmak amacıyla 2026 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıklayan Çakmak, bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde 2025 fiyatlarının korunacağını söyledi. Ayrıca bireysel kasko, sağlık ve konut sigortalarında 12 taksit uygulamasının da devam edeceğini kaydetti.

Katastrofik risklerde kapasite artırıldı

Türkiye Sigorta, artan doğal afet risklerine karşı reasürans ve katastrofik koruma kapasitesini de güçlendirdi. Çakmak, 2025 yılında 1,8 milyar dolar seviyesinde olan katastrofik koruma kapasitesinin 2026 itibarıyla 2,4 milyar dolara yükseltildiğini açıkladı. Yangın branşında reasürans kapasitesi 190 milyon dolar, inşaat branşında ise 138 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Güçlü reasürans yapısı sayesinde 2025 yılında kurumsal ve ticari segmentte rekor üretim ve kârlılık elde edildiği belirtildi.

BES’te sektör ortalamasının üzerinde getiri

Türkiye Hayat Emeklilik’in finansal performansına da değinen Çakmak, yılsonu itibarıyla yaklaşık 11,5 milyar dolar karşılığı fon büyüklüğüne ulaşıldığını, bu sayede ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlandığını ifade etti.

2025 yılında sektör genelinde ortalama fon getirisi yüzde 58 olurken, Türkiye Hayat Emeklilik katılımcılarına ortalama yüzde 65 getiri sundu.

Fon çeşitliliğiyle de öne çıkan şirket; altın, hisse senedi, kira sertifikaları ile tarım ve gıda temalı emeklilik yatırım fonlarını içeren geniş bir portföy sunuyor.

Her yatırım profiline uygun 48 fon ve 10 milyon TL’den 100 milyar TL’ye uzanan fon büyüklükleriyle sektörün en geniş fon yelpazesine sahip oyuncusu konumunda bulunuyor.

Hizmet kalitesi ve dijitalleşme odağı

Hizmet kalitesini sektör standartlarının üzerine taşıma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını belirten Çakmak, bireysel kasko hasarlarında yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü verdiklerini söyledi.

Oto branşında hasarların yüzde 90’ına ilk 5 gün içinde onarım onayı verilirken, onarımların yüzde 40’ı 15 gün içinde tamamlanıyor.

Sağlık branşında ise yaygın anlaşmalı kurum ağı ve yapay zekâ destekli provizyon sistemiyle dikkat çekiliyor. Sağlık başvurularının yüzde 90’ı 5 saniye içinde, kalan kısmı ise ortalama 4 dakika 51 saniyede değerlendiriliyor.

2026 yılı hedefleri arasında müşteri deneyimi ve operasyonel süreçlerin daha da iyileştirilmesi yer alıyor.

465 milyon dolarlık temettü, güçlü özkaynak yapısı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, güçlü sermaye yapısı ve disiplinli bilanço yönetimiyle sürdürülebilir temettü politikasını da sürdürdü.

2020 Eylül ayından bu yana toplam 11,2 milyar TL karşılığı, yaklaşık 465 milyon dolar temettü dağıtıldı.

2025 yılı sonunda Türkiye Sigorta’nın net kârı yüzde 53 artışla 19,4 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik’in net kârı ise yüzde 67 artışla 15,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylece iki şirketin toplam net kârı, önceki yıla göre yüzde 59 artarak 35 milyar TL oldu.

Son beş yılda kârlılığını 13 kat artıran grup, art arda sekiz çeyrektir teknik kâr üretmeye devam etti. Türkiye Sigorta’nın teknik kârı 9,6 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 51,6 milyar TL; Türkiye Hayat Emeklilik’in teknik kârı 13,6 milyar TL, özkaynakları ise 31,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Her iki şirkette de birleşik rasyo son iki yıldır yüzde 100’ün altında seyrederken, özkaynak kârlılığı Türkiye Sigorta’da yüzde 48, Türkiye Hayat Emeklilik’te yüzde 62 seviyesine ulaştı.