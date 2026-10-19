Türkiye Sigorta'da istifa sonrası bilanço ertelendi
Türkiye Sigorta, bugün açıklanması beklenen finansal sonuçlarının ertelendiğini duyurdu. Şirket, genel müdürün istifası nedeniyle finansal raporlama hazırlıklarının tamamlanamadığını belirtirken sonuçların açıklanacağı yeni tarihe ilişkin bilgi vermedi.
Türkiye Sigorta, finansal sonuçlarının açıklanmasını ertelediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Genel müdürün görevinden ayrılmasının ardından finansal raporlama sürecinin tamamlanamadığını bildiren şirket, sonuçların açıklanmasının ertelendiğini duyurdu.
KAP açıklamasında, "Bu çerçevede finansal sonuçlarımızın açıklanması ertelenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Sigorta, finansal sonuçlarını hangi tarihte açıklayacağına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.