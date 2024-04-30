Türkiye Sigorta'dan ilk çeyrekte 3,53 milyar lira kâr

Türkiye Sigorta, 2024 yılının ilk çeyrek verilerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Buna göre şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu kuvvetlendirmeye devam etti. Hem Türkiye Sigorta hem Türkiye Hayat Emeklilik, hayat ve hayat dışında toplamda 6,3 milyon poliçe üretimi gerçekleştirirken, BES ve OKS fon büyüklüğünde yüzde 89'luk artış ile pazar payını yüzde 21'e yükselterek 5 milyon aktif katılımcıya ulaştı.

Toplantıda konuşan Çakmak, "2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon lira net kar açıkladık. Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon lira net kar elde ederek çeyrek bazında rekor kırdı." dedi.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla şirketin öz kaynak karlılığının yüzde 82 seviyesinde gerçekleştiğini, prim üretim rakamlarını düzenli olarak artırdıklarını ve hem sektör hem de kendi rekorlarını kırdıklarını aktaran Çakmak, bu sonuçların neticesinde sigortacılık sektöründe 2,3 milyar dolar pazar değerleri ile halka açık güçlü şirket konumlarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Havacılık alanında yüzde 1002'lik büyüme sağladık"

Çakmak, hedeflerinin, 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve oyun kurucu olmak ve bireysel ürün gruplarında varlıklarını daha da geliştirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2,7 milyar lira prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak en dikkat çeken büyüme oranını yüzde 1002 ile havacılık ve yüzde 447 ile mühendislik alanında sağlarken açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 195 artışla toplamda 7 milyar 301 milyon lira prim üretimine eriştik. En güçlü kaslarımızdan biri olan kasko branşında ise yüzde 141'lik pozitif değişim ile 2 milyar 618 milyon liralık prim üretimi sağlarken tarım branşında ise bir önceki yıla göre yüzde 90 büyüme sağladık."

Türkiye Sigorta olarak yangın, mühendislik, havacılık poliçeleriyle Türkiye'nin stratejik yatırımlarına ve büyük projelerine güvence sunduklarını bildiren Çakmak, "Bireysel ürünlere verdiğimiz destek kadar ülkemiz için mihenk taşı olan Akkuyu Nükleer Santrali, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Türksat Uyduları, Çanakkale Köprüsü, Sakarya Gaz Sahası gibi projelerin sigortasını yapan şirket olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Petrol gaz işletmelerinden savunma sanayiye, demir çelikten rafinerilere, havacılıktan telekomünikasyona kadar çok sayıda stratejik varlığımızı teminat altına almaktan gururluyuz." diye konuştu.