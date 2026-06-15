Türkiye Sigorta'dan yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı ve temettü kararı
Türkiye Sigorta, sermayesini yüzde 100 bedelsiz artırımla 20 milyar TL'ye çıkarırken, yatırımcılarına hisse başına net 0,12 TL temettü dağıtacağını açıkladı.
Türkiye Sigorta, sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı.
Şirket, yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirerek çıkarılmış sermayesini 10 milyar TL'den 20 milyar TL'ye yükseltti.
Yatırımcıya temettü ödemesi yapılacak
Türkiye Sigorta, sermaye artırımının yanı sıra temettü dağıtım kararı da aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yatırımcılara hisse başına net 0,12 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirilecek.
Temettü ödemesinin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.