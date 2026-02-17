Türkiye–Azerbaycan hattında “ortak gelecek” vurgusu

Azerbaycanlı ekonomist Toğrul Qulubeyli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin artık sadece ticaret ve enerji ekseninde değil, üretimden insan kaynağına uzanan çok boyutlu bir ortaklık modeline dönüştüğünü söyledi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin enerjiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Qulubeyli, yeni dönemin sanayi, teknoloji ve yeşil dönüşümle şekilleneceğine dikkat çekti.

Petrokimya, katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji alanlarında kurulacak ortak tesislerin hem istihdam yaratacağını hem de karşılıklı bağımlılığı daha sağlıklı bir yapıya taşıyacağını ifade etti.

"KOBİ’ler iş birliğinin taşıyıcısı"

Ekonomik ortaklığın tabana yayılmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin kritik rol oynadığını belirten Qulubeyli, Türk ve Azerbaycanlı KOBİ’lerin ortak projelere erişiminin artırılmasının binlerce aileye doğrudan gelir ve istihdam olarak yansıyacağını söyledi. “Ekonomi, devletler arası bir başlık olmaktan çıkıp insanlar arası bir bağa dönüşür” değerlendirmesini yaptı.

Lojistik ve ulaştırmanın bu ortaklığın omurgasını oluşturduğunu kaydeden Qulubeyli, Orta Koridor’un sadece bir ticaret güzergâhı değil, iki ülkeyi stratejik olarak birbirine bağlayan bir entegrasyon projesi olduğunu vurguladı. Malların, insanların ve fikirlerin hızlı dolaşımının ekonomik yakınlığı sosyal yakınlığa dönüştürdüğünü dile getirdi.

Kazanç üreten kardeşlik modeli

Geleceğin en kritik başlığının insan kaynağı olduğuna işaret eden Qulubeyli, ortak üniversite programları, çift diploma sistemleri, mesleki eğitim ve start-up iş birliklerinin ilişkileri nesiller boyu kalıcı kılacağını belirtti. “Projeler bitebilir; ama birlikte yetişen insan kaynağı kalıcıdır” dedi.

Qulubeyli, Türkiye–Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geleceğini “enerjiden üretime, ticaretten insana uzanan bir ortaklık modeli” olarak tanımladı. Bu yapının hem ekonomik kazanç ürettiğini hem de iki ülke arasındaki kardeşliği kurumsal ve sürdürülebilir hale getirdiğini vurguladı.