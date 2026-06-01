Türkiye–Çin hattında ilk “ihracat blok tren seferi” tamamlandı

15 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa Terminali’nden hareket eden ve 50 adet 40’lık konteynerden oluşan blok tren, Çin’in Chengdu Terminali’ne doğru yola çıktı. 30 günlük transit sürede gerçekleştirilen bu operasyon, blok trenin 15 Mayıs 2026 tarihinde Çin’in Siçuan eyaletinin başkenti olan Chengdu’ya ulaşmasıyla tamamlandı. Bu blok tren seferi, Türkiye’nin 2026 yılında Çin’e yaptığı ilk ihracat blok tren seferi olma özelliğini taşıyor. Proje, Uzak Doğu ihracatları için alternatif, güvenilir ve daha sürdürülebilir bir taşıma çözümü sunuyor.

Türkiye–Çin ticaretinde güçlü büyüme

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 53 milyar ABD dolarına ulaşırken, Çin Türkiye’nin en büyük ithalat partneri konumunu koruyor. Artan ticaret hacmine paralel olarak lojistik iş birlikleri de hız kazanıyor.

Türkiye’nin stratejik konumu, ülkeyi Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi” kapsamında Orta Koridor üzerinde kritik bir lojistik merkez haline getiriyor. Son yıllarda demiryolu taşımacılığı ve intermodal çözümlerde kaydedilen gelişmeler, iki ülke arasındaki ticaretin daha etkin yönetilmesine katkı sağlıyor.

Sürdürülebilir lojistikte yeni adım

DHL Global Forwarding Türkiye & Levant CEO’su Berna Yılmaz Ciğeroğlu, söz konusu blok tren seferinin yalnızca ticari bir operasyon olmadığını vurgulayarak, “Bu proje, Türkiye ihracatına katkı sağlarken, denizyoluna kıyasla daha düşük karbon emisyonu ile sürdürülebilir lojistik hedeflerimize de hizmet ediyor” dedi.

Ciğeroğlu ayrıca, şirketin demiryolu ve multimodal taşımacılık çözümlerinin Türkiye–Çin hattıyla sınırlı kalmadığını, Çin’den tüm Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada hizmet ağının büyümeye devam ettiğini belirtti.