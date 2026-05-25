Türkiye'de de mağazaları bulunan Flying Tiger satılıyor mu?

Özel sermaye fonu Modella Capital, Türkiye'de de mağazaları bulunan Danimarka merkezli Flying Tiger'ı devralmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de 2025 yılında WH Smith'in perakende zincirini satın alıp TG Jones olarak yeniden adlandırmasıyla tanınan Modella Capital'ın, Flying Tiger'ın sahipleri Danske Bank ve Nordea ile anlaşmaya varmaya yaklaştığı iddia edildi.

Oksijen'in aktardığına göre bu satın alma hamlesi, küresel perakendede önemli bir gücü Modella’nın kontrolüne geçirirken şirketin uluslararası erişimini de kayda değer ölçüde artırıyor. Düşük fiyatlı İskandinav tarzı ev eşyaları, kırtasiye ürünleri ve sıra dışı hediyelikleriyle tanınan Flying Tiger aralarında Türkiye'nin de olduğu yaklaşık 800 mağazayı işletiyor. Bu mağazaların 80’i İngiltere'de faaliyet gösteriyor; şirket ülkede yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Avrupa’da yaklaşık 30 pazarda kendi mağazalarını işleten şirket, Filipinler, Vietnam ve İsrail gibi pazarlarda ise franchise ortaklarıyla faaliyet gösteriyor.

Şirket, 2025’in başından bu yana eski CEO’su Martin Jermiin, finans direktörü Christian Kofoed Hertz Jakobsen ile Danske Bank ve Nordea öncülüğündeki bir konsorsiyumun kontrolünde bulunuyor.