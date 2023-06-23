Türkiye’de demiryolları ağları Thales teknolojisi ile modernize oluyor

Türkiye’de demiryollarının modernizasyonunda iş ortaklığı yapan teknoloji firması Thales, seyahat sürelerinin azaltılmasına ve yolcu deneyimini dönüştüren emniyetli ve güvenilir bir ortam oluşmasına olanak sağlıyor. Thales’in demiryolu sinyalizasyon teknolojisi, Gaziray kentsel alanına ait banliyö ağının modernizasyonuna katkıda bulunuyor. Thales teknolojisi, yüksek hızlı tren ağındaki son dönüm noktasında, yani başkent Ankara’yı Sivas’a bağlayan Ankara-Yerköy hat kesiminde kilit öneme sahip. Şirketin servis ekibi de, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattının Sincan – Köseköy Hat Kesimine destek veriyor.

Thales teknolojisi, yakın zamanda açılan yüksek hızlı tren hattı üzerinden başkenti Sivas’a bağlayan Ankara - Yerköy hat kesiminde kilit öneme sahip. Şirket, Başkent Ray’daki sistemlerde üç adet anklaşman, merkezi trafik kontrolü (CTC) ve güncellemeler ile 155 km uzunluğunda sinyalizasyon çözümlerinin yanı sıra Kırıkkale-Yerköy hat kesiminde ETCS L1 ve geçici hız sınırlama sistemleri sağladı. Bu yeni işletmeye alma ile Türk demiryolu ağı uzunluğunu 13 bin 896 km’ye çıkarıyor. Aynı zamanda, mevcut durumda 2 bin 228 km uzunluğa sahip yüksek hızlı demiryolu ağının bir parçası.

Ankara-Yerköy-Sivas hızlı tren hattıyla mesafe 2 saate indirildi

Demiryolu projesi, Ankara ile Sivas arasındaki hat mesafesini önemli ölçüde düşürdü (603 km'den 405 km'ye). Kırıkkale, Yozgat ve Sivas istasyonlarının yüksek hızlı demiryolu ağına bağlanması 1.4 milyon vatandaşa fayda sağlayacak. Bu hat, Konya, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerden gelen yolculara hizmet verecek. Yakın zamana kadar 7 saat olan Ankara-Sivas sefer süresi, yeni Ankara-Yerköy-Sivas hızlı tren hattının işletmeye alınması ile 2 saate indirildi.

Thales, Gaziray Banliyö Ağına Modernizasyon Desteği

Türkiye’nin kendileri için önemini vurgulama amacıyla Thales Türkiye Ulaştırma Direktörü, Fernando Ortega; “İnovasyona dayalı rekabetçi çözümler geliştirme potansiyelini korumada önemli bir role sahip olan Thales için Türkiye önemli bir ülkedir” dedi. Thales'in demiryolu sinyalizasyon teknolojisi, Gaziray kentsel alanı için banliyö ağının modernizasyonuna da katkıda bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayındaki açılışından bu yana, üç banliyö treni ve bir bölgesel tren, merkezi trafik kontrol (CTC) ve Thales sinyalizasyon sistemi ile hatta çalışıyor.

Türkiye’de 2000’li yılların başından beri TCDD’ye hizmet verdiklerini belirten Balcılar ise ‘’Özellikle Ankara- İstanbul hızlı tren hattında yüksek hızlı trenlerde ilk sinyal sistemini getiren firmayız. Ankara-İstanbul projesinden sonra birçok projeyi de hayata geçirdik. Türkiye’de 2 firmayla görev alıyoruz. Thales İspanya şube diğeri ise GTS ulaşım sistemleri. GTS; Türkiye’deki yerel mühendislik, montaj, bakım faaliyetlerini yaptığımız firmamız bu yerli bir firma bizler bu iki firmayla hizmet vermekteyiz. Şu an Türkiye’de 150 kişilik ekibimiz var. Demiryollarının tüm hızlı tren hatlarında sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerini Thales olarak biz devreye alıyoruz. Bu açıdan da biz kendimizi rekabetçi bir firma olarak görmekteyiz. Demiryolu sistemleri ve sinyalizasyon sistemleri hem enerji tasarrufu hem de güvenlik sağladığı için toplam maliyette de ekonomiye bir katkı da sağlıyor’’ dedi.

Balcılar konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘‘Avrupa’nın demir yollarına uyumlu Avrupa Tren Kontrol Sistemi’ni Thales olarak Türkiye’de ilk biz hizmete aldık. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Daha sonrasında da Türkiye’de birçok projede Thales’in imzasını görmek mümkün bunlardan son zamanlarda devreye aldığımız projelerden Başkent Ray projesi, Ankara- İstanbul Hızlı Tren, Başkenti Sivas’a bağlayan Ankara-Yerköy, Sincan – Köseköy, Gaziray gibi projeler ile İstanbul’un Kadıköy – Pendik – Sabiha Gökçen metrosu gibi birçok mega projede sinyalizasyon ve haberleşme gibi hizmetleri verdik. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmış olduğu birçok proje yatırımları daha var önümüzdeki dönemde Thales olarak bu projelerde de var olmayı amaçlıyoruz. TCDD ile 14 yıldır projelerimiz devam ediyor. Sinyalizasyon ve haberleşme sistem tedarikçisiyiz. Projelerimizin ayrıca bakımlarını hata ve çözümlerini güncellemelerini de Thales olarak biz yapıyoruz’’

‘’Thales olarak Türkiye’de tasarım merkezi kuracağız’’

Türkiye’de yapılacak projelerinden de bahseden Balcılar, ‘‘Türkiye’de ana hatlarla ilgili büyük hızlı tren projeleri olacak. Biz de Thales olarak bu projelere talibiz. Bu talip olduğumuz projeleri aldığımız takdirde de yerel mühendislik ekibimizi de artıracağız bu istihdamı da artıracaktır. Hatta Türkiye’de bir de tasarım merkezi kurma gibi bir planımız var. Thales Türkiye olarak montaj, test ve devreye alma sorumluluğunu önümüzdeki dönemde kendi türk mühendislerimizle yapmayı planlıyoruz’’ diye konuştu.