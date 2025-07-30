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Türkiye'de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılacak

QNB Bank'ın Enpara Bank paylarını dağıtacağı işlemler nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sırasının 15 Ağustos 2025 tarihinde kapatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Türkiye'de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılacak
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Bölünme işlemi kapsamında QNB Bank işlem sırası 15 Ağustos 2025 itibariyle kapatılacak, QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben yeniden işleme açılacak.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan QNB Bank paylarının işlem sırası, QNB Bank'ın talebi doğrultusunda, pay işlemlerinin takas süresi de dikkate alınarak, 15/08/2025 tarihi seans öncesinde işleme kapatılacak (son işlem günü 14/08/2025 tarihi) olup, hak sahibi QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılacak duyuruda belirtilecek tarihten itibaren referans fiyat ve serbest marj ile yeniden işleme açılacak.

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