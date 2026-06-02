  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'de faaliyet gösteren iki sigorta şirketi birleşme kararı aldı
Takip Et

Türkiye'de faaliyet gösteren iki sigorta şirketi birleşme kararı aldı

Türkiye'de faaliyet gösteren Türk Nippon Sigorta ve VHV Sigorta birleşme anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'de faaliyet gösteren iki sigorta şirketi birleşme kararı aldı
Takip Et

VHV Allgemeine Sigorta ve Türk Nippon Sigorta, iki şirketin planlanan birleşmesine ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşmanın tamamlanması olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Rekabet Kurumu'nun onayları dahil olmak üzere gerekli tüm düzenleyici izinlerin alınmasına bağlı olacak.

İşlem, her iki sigorta grubunun uluslararası deneyimlerini, teknik uzmanlıklarını, birbirini tamamlayan iş portföylerini ve yerleşik yerel dağıtım kanallarını Türkiye'de tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik ortak stratejik vizyonunu yansıtacak.

Her iki taraf da kapanış süreci tamamlanana ve tüm düzenleyici onaylar alınana kadar iki şirketin bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüreceğini vurguladı. NTV'nin aktardığına göre süreç, ilgili denetleyici otoriteler ve hissedarlarla koordineli biçimde, yürürlükteki hukuki ve düzenleyici çerçeveye tam uyum içinde yürütülüyor.

KVKK karar verdi: Biyometrik verilerle mesai takibi hukuka aykırı bulunduKVKK karar verdi: Biyometrik verilerle mesai takibi hukuka aykırı bulunduGündem
Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi: İşte 2 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, çay ve baharatta gıdada yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık ifşa etti: Kavurmada tek tırnaklı eti, çay ve baharatta gıdada yasaklı boya kullanmışlar!Ekonomi
ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olduASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olduSpor

 