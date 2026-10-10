Türkiye’de her 5 haneden biri tek kişilik: Konutta yeni dönem başladı

Türkiye'de aile yapısı hızla değişiyor. Haneler küçülürken yalnız yaşayanların sayısı artıyor. Bu dönüşüm, konut sektörünü farklı ihtiyaçlara uygun projeler üretmeye yönlendiriyor. Emre Gökdemir İnşaat Kurucusu Emre Gökdemir, değişen hane yapısının konut talebine etkisini değerlendirdi.

TÜİK'in "İstatistiklerle Aile 2025" verilerine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2008'deki 4 kişiden 2025'te 3,08 kişiye düştü. Tek kişilik hanelerin oranı da 2014'te yüzde 13,9 iken 2025'te yüzde 20,5'e yükseldi. Böylece her beş haneden biri artık tek kişiden oluşuyor. Toplam hane sayısı ise 26 milyon 977 bin 795'e ulaştı. Daha küçük ama daha çok sayıda hane, konut ihtiyacının yapısını kökten değiştiriyor.

Bu tablo, konut projelerinin tasarımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Emre Gökdemir İnşaat Kurucusu Emre Gökdemir, verileri şöyle yorumladı: "Tek kişilik hanelerin beşte biri aşması, kompakt ve akıllı tasarlanmış dairelere olan ihtiyacı açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan aileler de geniş ve fonksiyonel planlardan vazgeçmiyor. Bu nedenle tek tip daire üretmek yerine farklı yaşam biçimlerine aynı projede yer açıyoruz."

"Nüfus artışı nitelikli konut ihtiyacını uzun yıllar canlı tutacak"

TÜİK'in Temmuz 2024'te yayımladığı "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" çalışmasının ana senaryosuna göre Türkiye nüfusunun 2030'da 88 milyon 188 bine ulaşması bekleniyor. Aynı projeksiyon, nüfusun 2050'de 93 milyon 774 bin seviyesine çıkacağını öngörüyor. Hane büyüklüğündeki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, bu artış önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda haneye işaret ediyor. Bu da konut ihtiyacının uzun vadede gündemde kalacağını gösteriyor.

Gökdemir, uzun vadeli projeksiyonların sektör için önemli bir yol haritası sunduğunu belirtiyor. Nüfus artışı ile küçülen hanelerin birlikte daha fazla konut ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Gökdemir, bu ihtiyacın plansız değil, nitelikli projelerle karşılanması gerektiğini vurguluyor. Gökdemir İmza'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 1.800 konutla farklı hane tiplerine yanıt verdiklerini anlatan Gökdemir, projeyi gelecek on yılların ihtiyaçlarını gözeterek planladıklarını söylüyor.

Konut tasarımında esneklik öne çıkıyor

Değişen aile yapısı, mimarların ve geliştiricilerin konuta bakışını da dönüştürüyor. Tek kişilik haneler, kompakt ama ferah ve işlevsel planlar talep ediyor. Çekirdek aileler ise ebeveyn banyosu, ayrı çocuk odaları ve geniş balkonlar gibi detaylara önem veriyor. Bu farklı beklentilerin aynı projede karşılanması, karma daire tiplerini öne çıkarıyor. Ortak sosyal alanlar ise küçük hanelerde yaşayanlar için sosyal hayatın önemli bir parçası hâline geliyor. Sektörde artık tek tip planlar yerine çeşitlilik sunan projeler ön plana çıkıyor.

"Her yaşam evresine uygun bir yuva sunmak istiyoruz"

Ankara'da 25 yıldır faaliyet gösteren Emre Gökdemir İnşaat, bugüne kadar 3.300'ü aşkın daire inşa etti. Şirketin yeni projesi Gökdemir İmza, İncek'te Turgut Özal Bulvarı üzerinde konumlanıyor. Projenin ayrıntılarını Emre Gökdemir anlattı.

Gökdemir, şunları söyledi: "Gökdemir İmza'da net 45 metrekarelik 1+1'lerden yaklaşık 94 metrekarelik 3+1'lere uzanan seçenekler sunuyoruz. 6 blok ve 32 kattan oluşan projede AVM ve ofisler de yer alıyor. Böylece sakinlerimiz günlük ihtiyaçlarının büyük bölümünü proje içinde karşılayabilecek. Kendi ismimizi verdiğimiz bu projede her detayı, yıllar sonra da gururla gösterebileceğimiz bir kaliteyle ele alıyoruz.