Türkiye’de klima kullanım alışkanlıkları değişiyor

Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’de klima sezonu da açılıyor. Ancak günümüzde klima kullanımı, sadece düğmeye basıp serinlemekten çok daha öte bir anlam taşıyor. Modern kullanıcı artık klimayı sadece bir soğutma aracı değil; hava kalitesini artıran, enerji tasarrufu sağlayan ve akıllı teknolojilerle yönetilen bir iklimlendirme çözümü olarak görüyor. Güncel kullanım alışkanlıklarında da klimalar artık yalnızca soğutma cihazı değil,

iç ortam konforunu ve hava kalitesini destekleyen çok yönlü sistemler olarak konumlanıyor. Akıllı kontrol sistemleri sayesinde kullanıcılar evde değilken bile cihazlarını kontrol edebiliyor, eve gelmeden ortamı ideal nem ve sıcaklık dengesine getirebiliyor. Sağlık tarafında ise özellikle alerjik bünyeler için toz filtreleri önem taşıyor. Mevsim geçişlerinde artan polen ve kaba toz partikülleri, klima filtresi tarafından hapsedilerek iç mekan hava kalitesi korunuyor. Aktif karbon filtreler ise ortamdaki istenmeyen kokuları nötralize ederek hava kalitesini artırıyor ve daha ferah bir iç ortam havası sunuyor.

Klima kullanımında doğru bilinen yanlışlar

Yeni sezonda konforu artırırken faturaları düşürecek ve sağlığı koruyacak stratejik ipuçlarına dikkat edenler karlı çıkacak. Çünkü araştırmalar ve uzman görüşleri, kullanıcıların hala bazı köklü yanlış inanışlara sahip olduğunu gösteriyor.

En yaygın hatalardan bazıları şunlar:

"Klimayı en düşük dereceye getirirsem oda daha hızlı soğur": Yanlış. Klimayı 18°C’ye ayarlamak soğutma hızını her zaman artırmaz; çoğu durumda cihazın hedef sıcaklığa ulaşana kadar daha uzun süre yüksek kapasitede çalışmasına neden olabilir.

"Klimayı sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlar": Yanlış. İnverter teknolojisine sahip modern klimalar, hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra düşük güçte çalışarak verimli şekilde sıcaklığı korur. Sık aç-kapa yapmak ise bu dengeyi bozarak ortamın yeniden soğutulması için daha fazla enerji harcanmasına neden olabilir.

"Klima çarpar, hasta eder": Yanlış. Hastalığa neden olan klima değildir. Direkt hava akımına maruz kalma ve bakımsız filtreler gibi yanlış kullanım sağlık sorunlarına neden olur.

Verimliliği maksimize etmek için neler yapılabilir?

Klima sistemlerinde kullanılan elektrik enerjisi, işletme maliyetlerinin en büyük kalemini oluşturuyor. Yapılan araştırmalar ve teknik analizler, küçük ayarların büyük farklar yarattığını kanıtlıyor. Tasarrufun basit bir formülü var. Yaz aylarında iç ortam sıcaklık değerini sadece 1°C daha yüksek (Örneğin 24°C yerine 25°C) seçmek, iklim kuşağı ve neme bağlı olarak enerji tüketiminde %5 ile %10 arasında değişen bir tasarruf sağlayabilir. Buna ek olarak, güneş alan camlarda perde veya panjur kullanımı gibi pasif önlemler, klimanın üzerindeki yükü azaltarak verimliliği maksimize ediyor.

Klima kullanımında verimlilik ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Baymak uzmanları, klimanın artık bir lüks değil, yaşam kalitesinin ve konforlu bir iç ortam havasının bir parçası olduğuna vurgu yapıyor ve şunları ekliyor:

“Gerçek konfor; doğru sıcaklık ayarı ve temiz bir iç ortam havasıyla mümkün. Klima kullanımında yaygın olan bazı yanlış alışkanlıklar hala enerji verimliliğini olumsuz etkiliyor. Özellikle ortamın hızlı soğuması için sıcaklığın gereğinden fazla düşürülmesi, sanılanın aksine süreci hızlandırmıyor; sadece daha fazla enerji tüketimine yol açıyor. Benzer şekilde kapı ve pencerelerin açık bırakılması, cihazın sürekli çalışmasına neden olarak hem performansı hem de tasarrufu olumsuz etkiliyor. Düzenli bakımın ihmal edilmesi ise hava akışını azaltarak hem cihaz ömrünü kısaltıyor hem de iç ortam kalitesini düşürüyor.”