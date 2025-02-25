Türkiye’de sigortacılık hızlı büyüyor, potansiyeli dikkat çekiyor

Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre, 2024 yılı Aralık sonu itibarı ile toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artış ile 838 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'de sigorta sektörünün son yıllarda ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde olduğuna işaret eden Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, 2022'deki 13 milyar dolarlık prim üretiminden 2024 sonunda 26,7 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Sadece 2024'e bakıldığında sigorta sektörünün TL bazında yüzde 70’i aşan bir büyüme ile yılı kapattığını belirten Yılmaz, "Büyük resme baktığınızda gelişen bir piyasa olduğu çok açık. Ancak sigortanın ekonomimizin içerisindeki payı, gelişmiş ülkelerle ve dünya ortalaması ile kıyaslandığında halen düşük. Yine de sektörde ölçeğin büyümesini pozitif olarak algılayabiliriz. Ben bundan sonra gidecek daha çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum." dedi.

60 milyar dolarlık potansiyel

Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği ve Avrupa'ya bir köprü olması nedeniyle sigorta sektörüne devamlı bir yabancı ilgisinin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bir dönem yabancı payının yüzde 70'lere kadar yükseldiğini belirtti. Önemli global oyuncuların birçoğunun Türkiye'de faaliyette olduğunu, bunun yanında sigorta brokerleri açısından bakıldığında da global oyuncuların yerlerini aldığını gördüklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi son 3 yılda iki kat büyüyen bir ülke bulmak kolay değil. Bu kadar büyümeye rağmen, dünya ekonomisinde 18'inci sırada olmamıza karşın, sigortacılıkta 33'üncü sıradayız. Türkiye'nin sigortacılıkta da 18'inci sıraya gelmesi demek, bizim en azından 55-60 milyar dolarlık bir pazar haline gelmemiz demek. Olması gereken yerimiz bu, hakkımız bu. Mevcut durumda sigortacılık sektörü milli gelirden yüzde 2,5 pay alıyor. Bizim bu payı yüzde 5-6 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Yabancı yatırımcılar da bunu net bir şekilde görüyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte piyasalar biraz daha açılıyor. Türkiye'nin hem istikrarlı olması hem de kuvvetli jeopolitik konumu, ülkemizin bir cazibe merkezi olacağını da gösteriyor."

‘İyi bir 2025 bekliyorum’

Sektörün 2025 yılını da değerlendiren Yılmaz, çok büyük olaylar yaşanmadığı sürece, 2024'e göre daha iyi bir yıl beklediğini kaydetti. Son yıllarda dünya sigorta kapasitelerinde bir daralma olduğuna işaret eden Yılmaz, 2024'te ise kapasitelerin yavaş yavaş toparlanmaya başladığını vurguladı. Sektörün bu toparlanmanın faydalarını 2025 yılında görmesini beklediklerini aktaran Yılmaz, "Hem ekonomik olarak bizim istikrarımızın artması hem enflasyonun kontrol altına alınması hem de global olarak piyasalarda kapasitenin biraz daha rahat bulunabilmesi açısından baktığımızda, firmaların 2025 yılını biraz daha rahat geçireceğini düşünüyorum. Ama burada riski iyi algılamak, iyi analiz etmek ve iyi yönetmek gerekiyor. Risk yönetimini iyi yapan firmalar 2025'te diğerlerine göre daha avantajlı olacaklar. Trump yönetiminin gelmesi, savaşların azalması, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, güneyimizde daha stabil bir şekilde sınırların oluşması ve ekonomik refahın artmasıyla beraber yeni yatırım fırsatları da olacak ve Türkiye buradan çok kârlı çıkacak bir pozisyonda. O açıdan ben oldukça iyimserim ama altını çiziyorum, bizim sigortacılığımızın çok daha koşar adım büyümesi lazım." diye konuştu.

‘O dönemde Türkiye’ye güvendik ve haklı çıktık’

Howden'ın Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgi veren Yılmaz, 2012 senesinde bir start-up brokera yatırımla piyasaya girdiklerini, 5 senede pazardan ufak bir pay almalarının ardından 2018 senesinde ciddi bir yatırım hamlesiyle lider oyunculardan bir tanesi haline geldiklerini kaydetti. O dönem Türkiye'ye gelen nadir yabancı yatırımlardan biri olduklarını ve Türkiye'ye güvenme konusunda haklı çıktıklarını anlatan Yılmaz, "Biz bu yatırıma başladığımızda, Türkiye Orta Doğu'daki organizasyonun bir parçasıydı. Şimdi ise Orta Doğu'nun en büyük ülkesi haline geldi. Hatta Türkiye şu anda Avrupa organizasyonu içerisinde, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlara da hizmet verebilecek yeni bir projenin liderliğini alıyor. Türkiye'nin Howden içerisinde çok kuvvetli ve güzel bir hikayesi oldu." dedi.

Halihazırda 6 şube ve yaklaşık 250 çalışanla Türkiye'nin en büyük sigorta brokerlerinden bir tanesi olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2024 senesi de bizim için oldukça verimli geçti. Özellikle pazarın ihtiyacının olduğu bir dönemde var olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü 2023-2024 döneminde özellikle kurumsal risklerin daha çok yurtdışı kapasitelere ve daha özel çözümlere ihtiyacı olduğu bir döneme doğru geçiş oldu. Biz de global network'ümüz, yaratıcı ve esnek çözümlerimizle Türkiye'deki o kapasite açığını ve ihtiyacı hızlı bir şekilde müşterilerimize sunabildik. Birçok müşterimizi global piyasalara çıkarttık. Sadece kıta Avrupası değil, Orta Doğu ve Asya pazarlarından alternatif kapasitelerle de çalıştık. Türkiye'de kapasitenin az olduğu bir dönemde farklı alternatifler getirerek burada aslında bir nevi bir soluk aldırma vazifesi gördük."

HowdenGroup'tan globalde rekor büyüme

55 ülkede 20 bin çalışanıyla faaliyet gösteren HowdenGroup, globaldeki 2024 mali yılı sonuçlarını da açıkladı. HowdenGroup CEO’su David Howden tarafından açıklanan mali sonuçlara göre, dört yıldır çift haneli organik büyüyen Howden, 2024 yılında gelirlerini yüzde 23 artırarak 3,01 milyar pound seviyesine çıkardı.

Geçtiğimiz yıl sigorta brokerlığı yüzde 14, reasürans yüzde 30, DUAL underwriting yüzde 6 organik büyüme gösterdi. 2024 yılında 65 stratejik satın alma ile Avrupa başta olmak üzere küresel varlığını genişleten Howden'da organik büyümenin yüzde 30'u yeni yeteneklerden geldi. Ayrıca şirket, çalışan ortaklığı modeli ile 2024’te 650 yeni çalışanı hissedarları arasına kattı.

Üst üste dört yıldır çift haneli organik büyüme kaydettiklerini ve gelirlerini 3 milyar pound'un üzerine çıkardıklarını ifade eden HowdenGroup CEO’su David Howden, "Yüzde 15 organik büyüme oranımız ve güçlü finansal performansımız ile sektörümüzde fark yaratmaya devam ediyoruz.30. yılımızı kutlarken, sürdürülebilir büyümemizi ve yenilikçi yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Küresel ölçekte uzman kadromuz ve stratejik yatırımlarımızla daha da güçleniyoruz." dedi.