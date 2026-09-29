Türkiye’de tüketicilerin %96’sı beyaz eşya tercihinde enerji verimliliğini önemsiyor

Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketi Arçelik, Akıllı Yaşam Endeksi (Smart Living Index – SLI) Araştırması’nın mutfak alışkanlıklarına ilişkin sonuçlarını açıkladı. J.L. Partners iş birliğinde 12 ülkede 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin akıllı ev teknolojileri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına dair bakışını inceliyor. Araştırmanın mutfağa ilişkin sonuçları ise tüketicilerin enerji tasarrufu sağlayan özellikleri kullanımında dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de bulaşık makinesi, buzdolabı ve fırında enerji tasarrufu ayarlarının kullanım oranları 12 ülke ortalamasının üzerinde seyrediyor. Bu üç ürün grubu birlikte değerlendirildiğinde, enerji tasarrufu ayarlarını çoğunlukla veya her zaman kullananların oranı 12 ülke genelinde yaklaşık %50 iken, Türkiye’de bu oran %60’a ulaşıyor. Bulaşık makinesinde bu ayarları kullananların 12 ülke ortalamasında oranı yaklaşık %62 iken Türkiye’de %66’ya çıkıyor. Buzdolabı ve dondurucuda %49 olan ortalama Türkiye’de 65’e, fırında ise %38’den %50’ye yükseliyor.

Araştırma, Türkiye’de tüketicilerin mutfak cihazlarının daha akıllı hale gelmesine yönelik beklentilerini de ortaya koyuyor. Katılımcıların %74’ü buzdolabı ve dondurucuların, yine %74’ü fırınların, %72’si ise bulaşık makinelerinin daha akıllı olmasını istediğini ifade ediyor. Öte yandan Türkiye’deki katılımcıların %21’i enerji tasarrufu sağladığını düşünerek bulaşıkları elde yıkadığını, %23’ü ise enerji tasarrufu amacıyla fırını kullanmadan önce ısıtmadığını belirtiyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural: “Türkiye’de tüketicilerin %62’si enerji ve su tüketimi takibini en faydalı akıllı özellikler arasında gösteriyor”

Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Mutfaklar, tüketicilerimizin gün içinde pek çok işi bir arada yürüttüğü, zamanı ve kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiği alanların başında geliyor. Mutfakta kullanılan teknolojilerin günlük hayatı kolaylaştırması ve tasarrufa katkı sağlaması bu nedenle büyük önem taşıyor. Araştırmamıza göre; Türkiye’de tüketicilerin %96’sı beyaz eşya seçiminde kullanım maliyetlerini ve enerji verimliliğini önemsiyor. Tüketicilerin %62’si enerji ve su tüketim takibini, %42’si ise kullanıma göre kendini ayarlayan programları en faydalı akıllı özellikler arasında gösteriyor. Bu sonuçlar, tüketicilerin hayatı kolaylaştıran ve tasarrufa katkı sağlayan akıllı çözümlere yönelik beklentisinin giderek arttığını gösteriyor. Arçelik olarak 71 yıllık deneyimimizle teknolojiyi evlerde somut fayda sağlayan çözümlere dönüştürüyoruz. 35 yılı aşkın köklü ar-ge birikimimiz sayesinde yapay zekâ ve ileri teknolojilerden de yararlanarak tüketicilerimize yüksek performans, dayanıklılık ve enerji tasarrufunu bir araya getiren ürünler sunuyoruz. Bizim için enerji ve suyun verimli kullanılması, ev bütçesine sağladığı katkının yanı sıra doğal kaynakların korunması açısından da önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde de yapay zekâ destekli teknolojilerle enerji ve su verimliliğini daha da ileriye taşıyan ve her evde sürdürülebilir yaşamı destekleyen ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Arçelik, tüketicilerin enerji verimliliği ve kullanım kolaylığı beklentilerine, bulaşık yıkamadan soğutma ve pişirmeye kadar mutfağın farklı ihtiyaçlarına yönelik sunduğu yapay zekâ destekli çözümlerle yanıt veriyor.

Yapay zekâ destekli yıkamayla enerji ve su tasarrufu

Arçelik’in yapay zekâ destekli bulaşık makineleri, bulaşıkların miktarını ve kirlilik düzeyini algılayarak en uygun yıkama koşullarını otomatik olarak belirliyor. Kullanıcıların program seçimini kolaylaştıran bu teknoloji, enerji ve su tüketiminde %50’ye varan tasarruf sağlarken yıkama süresini de %50’ye kadar kısaltıyor. Otomatik kapı açma özelliği ise program sonunda makinenin kapağını otomatik açarak ortamdaki doğal hava akışından yararlanıyor ve ekstra enerji tüketmeden 5 kata kadar daha yüksek kurutma performansı sağlıyor.[2] HomeWhiz uygulamasındaki Enerji Yönetimi ve Takip Paneli ise kullanıcıların enerji ve su tüketimlerini farklı zaman dilimlerinde takip etmesine ve tasarruf önerilerinden yararlanmasına olanak tanıyor.

Buzdolabında kullanım alışkanlıklarına göre enerji tasarrufu

Arçelik’in OptiCool yapay zekâ teknolojisine sahip buzdolapları kullanım alışkanlıklarını ve çevresel koşulları analiz ederek soğutma sistemini ihtiyaca göre düzenliyor. HomeWhiz uygulaması üzerinden fanların ve kompresörün çalışmasını optimize eden teknoloji, %20’ye varan ek enerji tasarrufu sağlıyor.[3] Kullanıcılar uygulama aracılığıyla enerji tüketimlerini takip edebiliyor. ProSmart Inverter teknolojisi ise soğutma performansını düşük enerji tüketimiyle destekliyor. Böylece gün boyunca çalışan buzdolabı, evdeki günlük rutinlere uyum sağlayarak enerjinin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Gıdaları tanıyan yapay zekâ ile otomatik pişirme

Arçelik’in yapay zekâ destekli kameralı ankastre fırını, 45 farklı gıdayı tanıyarak uygun pişirme sıcaklığını ve süresini otomatik olarak belirliyor. İstenen kızarıklık ve pişme seviyesine ulaşıldığında işlemi otomatik olarak sonlandırıyor. HomeWhiz uygulaması üzerinden fırının içini canlı izleme imkânı sunan cihaz, kullanıcıların fırının kapağını açmadan pişirme sürecini takip etmesini sağlayarak ısı kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. HomeWhiz Tarif Dünyası ile 1.500’den fazla tarife erişim sunan fırın ile tüketiciler seçilen tarifleri tek dokunuşla fırına aktarılabiliyor ve pişirme sürecinin uzaktan kontrol edebiliyor; böylece yemek hazırlama deneyimi daha kolay, daha akıllı ve daha keyifli hale geliyor. A+ enerji sınıfı ise yüksek pişirme performansını enerji verimliliğiyle buluşturarak daha sürdürülebilir bir kullanım deneyimi sunuyor.h