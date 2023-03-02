“Türkiye’de yapı inşa modellerinin değişmesi gerekiyor”

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler birçok şehirde binlerce yapının yıkılmasına yol açarken, inşaat sektörüne yönelik pek çok tartışma devam ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karmod CEO’su Mehmet Çankaya, depreme karşı sağlam yapılar inşa etmek adına inşa modellerinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çankaya, “ABD’de de uygulandığı gibi, yatay mimari modeline sahip, çelik konstrüksiyon ve prefabrik yapılar gibi daha güvenilir seçeneklerin kullanılması gerekiyor.” diye konuştu.

“Güvenli yapı modellerinde, prefabrik ve çelik konstrüksiyon öne çıkıyor”

Yıkılmamış olsalar dahi birçoğunun ağır hasar aldığı betonarme binaların zafiyetinin ortaya çıktığını söyleyen Çankaya, “Yıkılan binaların bir kısmının mevcut deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş olması, güvenli konut modellerine yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu modeller arasında da prefabrik veya çelik konstrüksiyonlar önemli birer alternatif olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 40 yıldır prefabrik yapı teknolojileri alanında faaliyet gösteren Karmod olarak, ülkemizin üretim altyapısının konut açığını kapatmada oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

“Türkiye, her iki modelde de gelişmiş bir üretim ağına sahip”

Yerel pazarda prefabrik evlerin yanı sıra çelik modellerinin de gelişmiş teknolojiyle üst seviyeye ulaştığını kaydeden Çankaya, her iki modelde de depreme dayanıklı yapılar inşa edilebileceğini vurguladı. Çankaya, “Prefabrik evlerde ana taşıyıcı sistem çelik metallerden oluşurken, çelik evlerde de taşıyıcı direklerin yanı sıra duvar karkasları da çelik metallerden oluşuyor. Çatı sistemi iki modelde de aynı çelik taşıyıcılarla inşa edilirken, duvar yapı sistemini ayıran tek fark ise duvar blok sistemi. Bu da bize prefabrik yapıların sanılanın aksine çelik konstrüksiyonlar kadar güvenli olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Hafif çelik prefabrik konutlar yüzde 70 daha hızlı inşa ediliyor

Betonarme benzeri klasik yapı yöntemlerinde aylarca süren inşa sürelerinin prefabrik yapılarda oldukça kısaldığına da dikkat çeken Çankaya, “Klasik betonarme konutların üretiminin neredeyse tümü sahada yapılırken, prefabrik konutlar ise tamamen modern tesislerde üretiliyor. Üretimde kullanılan kalite kontrol sistemleri de prefabrik evleri daha güvenli kılıyor. Fabrika ortamında ön üretimli olarak hazırlanan prefabrik evler, diğer modellere göre sahada yüzde 70’e varan oranda daha hızlı bir inşa süresine sahip.” diye konuştu.

“Köy evi ve hasarlı bölgelere destek vermek için hazırız”

Yeni yaşam alanları yaratılırken, yatay mimarideki tek ya da iki katlı prefabrik ve hafif çelik ev modellerinin mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Çankaya, “Karmod Prefabrik Yapı Teknolojileri olarak biz de toplu konut projelerinde kullanılabilecek özellikte çok sayıda hazır ev modeli geliştirdik. Ülkemizin farklı bölgelerindeki yaşam kültürü ve iklim şartlarına özel şekillenmiş konutlar tasarladık. Depremde hasar gören bölgeler dahil olmak üzere, köy evi projesinde ve bölgenin yeniden inşasına destek vermeye hazırız.” dedi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.