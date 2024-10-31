“Türkiye’deki e-ihracat girişimcisi yanlış noktaya odaklanıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Endüstriyel mutfak ve ısınma ekipmanları üzerine uzmanlaşarak dünyanın birçok noktasındaki müşteri ihtiyacına yönelik kaliteli hizmet anlayışı ile çalışan StepNext, Türkiye’nin ihracattaki yukarı yönlü ivmesini sürdürmek için çalışıyor. E-ihracat alanındaki tecrübelerini oluşturdukları marka altında toplayarak %100 ihracat oranı ile faaliyete başladıklarını söyleyen StepNext Kurucusu Mustafa Erkayhan, “Bursa’dan dünyanın her yerine ürün gönderiyoruz. Ağırlıklı pazarımız ise Amerika kıstası. ABD’nin yanı sıra Kanada, Meksika ve adalar bölgesinde yaşayan son kullanıcılara ürünlerimizi direkt ulaştırıyoruz. ABD operasyonumuzu orada kurduğumuz şirket üzerinden yürütüyoruz. Yıllık ciromuzu artırmak adına ürün geliştirme süreçlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Anlaşmalı tedarikçilere üretim yaptırarak işin ihracat boyutuna odaklandıklarını söyleyen Erkayhan, “Üretim ayrı bir motivasyon. Bu sebeple şu aşamada tedarikçilerimizden temin ettiğimiz ürünlerin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Üreticilerdeki sezon yoğunluklarını da göz önüne alarak sürekli stok tutuyoruz. Müşteri memnuniyetini önemseyen bir anlayış ile hizmet verdiğimiz coğrafyadaki yaşayış biçimlerini de göz önüne alarak ürünlerimizde revizeler yapıyoruz” diye konuştu.

Erkayhan ayrıca ABD’deki sertifikasyon süreçlerine uyum sağlamak adına belgelendirme alanında da yatırıma devam ettiklerini söyledi.

“Lüks plazada ofislere ihtiyaç yok”

Türkiye’nin halen birçok alanda fiyat rekabetine girebilecek bir üretici konumunda olduğunu vurgulayan Erkayhan, doğru ürünlerde katma değeri artıracak geliştirmeler ile ihracatta önemli bir ivme yakalanabileceğini anlattı.

E-ihracat konusunda Türkiye’deki girişimcilerin genellikle yanlış operasyonel süreçlere odaklandıkları için istediği verimi alamadığını da söyleyen Erkayhan, “Dijital alandaki pazar yerleri ile ihracat yapmak adına önemli bir adım atıldı. Ancak özellikle genç kesimde dropshipping tarzı ürünü görmeden yapılan ticaretlere bir yönelim oldu. Kalite ve müşteri memnuniyeti için ürünün takip edilmesi gerektiği unutuldu. İyi bir hizmet için ürünün rafta durması gerekli ki son kullanıcıya ulaştırılmasına ilişkin süreç sekteye uğramasın. Bu iş için plazalardaki lüks ofislere, büyük depolara da gerek yok. İhtiyacı karşılayacak maliyeti çok daha az olan lokasyonlarda yer alıp bu bütçeyi reklama kaydırmak ve reklam sürecini de hedef pazar alışkanlıkları ile koordineli yürütmek daha iyi sonuç almaya yarayacaktır” dedi.

Erkayhan ayrıca ülke olarak ihracatın gelişmesi adına ekspres kargo konusunda yatırımların desteklenmesi ve bu konuda özellikle küçük girişimcilere de destek verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.