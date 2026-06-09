Türkiye’den Avrupa’ya enerji depolama gücü: Maxxen ile yeni dönem başlıyor

Avrupa’da hızlanan enerji dönüşümü, enerji depolama teknolojilerini artık bir seçenek olmaktan çıkararak sistemin temel bileşeni haline getiriyor.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünün artışıyla birlikte üretim sürekliliği ve şebeke dengesi kritik bir konuya dönüşürken, bu ihtiyaca çözüm sunan mühendislik ve üretim altyapıları küresel ölçekte önem kazanıyor.

Türkiye’de geliştirilen mühendislik çözümleri bu yeni dönemde uluslararası projelerde daha fazla yer bulurken, Kontek Enerji sahip olduğu saha deneyimini ve mühendislik modelini Avrupa’ya taşıyor.

Türkiye genelinde 4 binden fazla noktada ve 1.500 MW’a yaklaşan kurulu güce sahip Kontek artık enerji depolama ve dijital sistemlerle entegre bir yapıya dönüşerek ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.

Bu stratejinin üretim ayağını ise Kontek Enerji’nin yüzde 100 iştiraki olan Maxxen Enerji oluşturuyor. Aydın’da kurulan Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri (BESS) üretim tesisiyle Maxxen, mühendislik ve saha entegrasyon birikimini doğrudan üretim gücüne dönüştürerek enerji depolama alanında yeni nesil bir teknoloji oyuncusu olarak konumlanıyor.

Enerji dönüşümünün merkezinde depolama var

Avrupa genelinde artan yenilenebilir enerji kapasitesi, arz-talep dengesinde dalgalanmalara yol açarken, enerji depolama sistemleri bu dengesizliği yönetmenin en kritik aracı olarak öne çıkıyor. Güneş ve rüzgâr gibi kaynakların kesintili üretim yapısı, depolamayı teknik bir çözüm olmaktan çıkararak enerji sisteminin sürdürülebilirliği için neredeyse zorunlu bir yapı haline getiriyor.

Maxxen, Aydın’daki üretim altyapısıyla bu ihtiyaca yanıt verirken, yerli üretimin sağladığı hızlı tedarik, maliyet kontrolü ve esnek mühendislik avantajlarıyla Avrupa projelerinde rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

2 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren, saatlik mahsuplaşma başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler, lisanssız elektrik üretimi modelinde önemli değişiklikler getirerek üretim-tüketim dengesini daha dinamik ve saatlik bazda yönetilebilir hale getirdi.

Özellikle saatlik mahsuplaşma yaklaşımı ve üretim-tüketim ilişkisinin daha sıkı tanımlanması, enerji üretiminin tek başına yeterli olmadığı; yönetilebilir, optimize edilebilir ve esnek sistemlerin öne çıkacağı yeni bir dönemi işaret ediyor.

Bu yeni çerçeve, enerji depolama sistemlerini yalnızca verimlilik artıran bir teknoloji olmaktan çıkararak, yatırımın finansal sürdürülebilirliğini ve sistem optimizasyonunu doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline getiriyor. Maxxen’in geliştirdiği çözümler, bu regülasyonel dönüşümle uyumlu olarak üretim ve tüketim arasındaki dengesizliği yönetebilen, esnek ve ölçeklenebilir bir yapı sunuyor.

Aydın’dan Avrupa’ya ölçeklenen teknoloji

Kontek Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, enerji dönüşümünün yeni fazına ilişkin şunları söyledi:

“Avrupa’da enerji dönüşümü artık yeni bir faza geçti. Yenilenebilir enerji tek başına yeterli değil; bu üretimi yönetilebilir ve sürdürülebilir kılan temel unsur depolama teknolojileridir. Maxxen’i, Türkiye’nin enerji depolama kapasitesini Avrupa’ya taşımak için kurduk. Aydın’daki üretim tesisimizle orta ölçekli tesislere uygulanabilir çözümler sunuyor ve üretimimizin yüzde 70’ini ihracata yönlendiriyoruz.

Artan maliyetler ve yeni düzenlemeler, yerli üretimi stratejik bir gereklilik haline getirdi. 20 feet konteyner içinde 5 MWh depolama kapasitesi sunan sistemlerimizle, enerji ihtiyacına doğrudan çözüm sunuyoruz. Maxxen’in Avrupa’da büyümesi bizim için yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik bir hedef.”

Yerli üretimle küresel konumlanma

Kontek Enerji’nin büyüme stratejisinde Avrupa pazarı merkezi bir rol oynarken, şirket mühendislik altyapısını dijitalleşme ve yapay zeka destekli sistemlerle güçlendirerek enerji üretimi ve depolamayı entegre bir modelde sunuyor.

Aydın’da kurulan Maxxen Enerji depolama çözümleri üretim tesisi, Türkiye’nin lojistik avantajı ve Avrupa’ya yakınlığıyla birleşerek ülkeyi güçlü bir üretim ve tedarik merkezi haline getiriyor.

Enerji depolama teknolojilerinin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik rolü göz önüne alındığında, bu alandaki yatırımların önümüzdeki dönemde daha da hız kazanması bekleniyor.