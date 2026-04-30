Türkiye’den Avrupa’ya uzanan lojistik süreçlerde Çobantur Logistics’ten sektör odaklı çözüm

Güncel müşteri beklentileri ve sektörel değişimlere kolayca adapte olan yapılanmasıyla hizmet portföyünü genişleten Çobantur Logistics, “Sektör odaklı lojistik modeli” ile parsiyel (LTL) taşımacılık süreçlerini daha entegre, planlı ve verimli bir şekilde yönetiyor. Şirketin Türkiye’den Avrupa’ya uzanan kapsamlı hizmet modeli, pazarda daha odaklı ve verimli bir hizmet modeli oluşturuyor.

“Kara yolu taşımasında operasyon kabiliyetimizi güçlendirerek LTL taşıma hacmimizi artırmaya odaklandık”

Tedarik zincirindeki kopma ve maliyetlerin günümüzde belirsizlik yarattığını fakat bu gelişmelerin ışığında şirket olarak önlemleri hızlıca aldıklarını ifade eden Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, “FTL (Full Truck Load) taşımalarda maliyet ve kar baskısının artacağını öngörüyoruz ve buna yanıt olarak intermodal ile kara yolu taşıma yöntemini birbirinden ayrıştırdık. Kara yolu taşımacılığında operasyon kabiliyetimizi güçlendirerek LTL taşıma hacmimizi artırmaya odaklandık. Ayrıca 48 yıllık geçmiş tecrübemizden gelen Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan taşıma hacmimizi de artıracağız. Şu anda ve artan hacimde kendi ekipmanlarımızı kullanarak Avrupa’dan direkt veya Türkiye’de aktarma yaparak Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelerle kara taşıması yapıyoruz. Bu konuda Avrupa tecrübemizi ve bağlarımızı kullanırken, yakın Orta Doğu konusunda uzmanlaşmış bölgesel firmalar ile iş birliği yapıyoruz.” dedi.

Avrupa operasyonlarında güçlü lojistik süreç

Uzun yıllara dayanan sektörel deneyimle 2026 hedeflerinin merkezinde parsiyel (LTL) uzmanlık olduğunu belirten Çobanoğlu, şu ayrıntıları paylaştı:

“Teknolojik yatırımlara imza atarken ‘Sektör odaklı lojistik modeli’ ile de farklı ölçekteki işletmelere ihtiyaca özel çözümler sunarak operasyonel verimliliği maksimize etmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede Avrupa operasyonlarımızı yeniden yapılandırarak Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Romanya ve Fransa gibi lojistik açıdan stratejik noktaları ana merkez olarak konumlandırıyoruz. Bu ülkelerdeki güçlü iş ortaklıklarımız ve yapımız sayesinde, ihracatçılar için daha sık çıkış imkanı ve öngörülebilir teslimat süreleri sağlıyoruz.”

“Müşterilerimize iş modellerine entegre olan bir çözüm ortaklığı sunuyoruz”

Müşteri deneyimi ve memnuniyetini odağına alan model sayesinde dijital takip sistemleri ile uçtan uca şeffaflık sağlarken, optimize edilmiş maliyet yapısıyla da rekabet avantajı sunduklarını ifade eden Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sektör bazlı operasyon yönetimiyle her yük özelinde taşıma planları oluşturuluyoruz. Bu da hasar oranlarını en aza indirerek hızı yukarı çekiyor. Lojistik sektörünün güncel ihtiyaçlara göre değişen iş modelimiz ile müşterilerimize sadece bir taşıma hizmeti değil, onların iş modellerine entegre olan bir çözüm ortaklığı da sunuyoruz. 2026 yılında da Türkiye ve Avrupa genelinde sürdürülebilir, güvenilir ve esnek lojistik çözümler sunmaya devam ederek sektördeki öncü konumumuzu pekiştireceğiz.”