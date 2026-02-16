Türkiye’den dünyaya, doğaya dönen kâğıt bardak buluşu

Kâğıt liflerine yapışarak suya ve yağa dayanıklı bir bariyer oluşturan Coraloop, kâğıt yüzeylere standart endüstriyel ekipmanlarla uygulanabilen, fosil katkı maddesi veya plastik harman içermeyen, yüksek performanslı bir PHA tabanlı kaplama bileşiği. Bu kaplama, kâğıdın doğal geri dönüştürülebilirliğini korurken, aynı zamanda tamamen kompostlanabilir ve deniz ortamında biyolojik olarak çözünebilir bir yapı sunuyor. Coraloop kaplı bir ambalaj doğaya karışsa bile, biyolojik olarak çözünebiliyor ve hiçbir zaman kalıcı plastik atığa dönüşmüyor.

Doğada ve denizde kendi kendine çözünebiliyor

Plastik kaplamalı kâğıt ambalajların yol açtığı geri dönüşüm sorunlarını ve mikroplastik kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen Coraloop, malzeme bilimi, polimer mühendisliği ve doğal lif teknolojilerini aynı yapıda buluşturan ileri seviye bir çevre buluşu olarak konumlanıyor. Teknoloji, kâğıt ambalajların ilk kez polietilen yerine doğada ve deniz ortamında kendi kendine çözünebilen bir kaplama sistemiyle üretilmesini mümkün kılıyor.

Recyloop’un patent sürecine taşıdığı Coraloop teknolojisi, klasik biyobozunur kaplamalardan farklı olarak yalnızca malzeme seçimine değil, kompozisyon ve proses mimarisine dayanan bütüncül bir mühendislik yaklaşımı sunuyor. Bu kapsamda Coraloop, Avrupa Birliği tarafından en çevreci biyomalzemelerden biri olarak kabul edilen PHA (Polyhydroxyalkanoate) ana matrisi, kenevir ve keten gibi doğal liflerle mekanik olarak stabilize eden biyokompozit bir yapı içinde geliştirildi.

PHA, ilk kez endüstriyel ölçekte kâğıt bardaklara uygulanıyor

Coraloop’un en kritik teknik yeniliklerinden biri, bugüne kadar işlenmesi zor ve niş bir biyopolimer olarak kabul edilen PHA’nın, yüksek kristallenme eğilimi, dar proses penceresi ve düşük eriyik dayanımı gibi dezavantajlarının kompozisyon ve proses tasarımıyla aşılmış olması. Bu sayede PHA, ilk kez kâğıt bardak ve gıda ambalajlarında endüstriyel hızlarda, ekonomik ve kararlı biçimde uygulanabilir hâle geldi.

Coraloop teknolojisinde kullanılan kenevir ve keten lifleri, yalnızca çevreci bir tercih olmanın ötesinde, sistemin teknik omurgasını oluşturuyor. Doğal lifler; kaplama filminde çatlama ve akış düzensizliklerini azaltırken, lif–polimer etkileşimini güçlendirerek mekanik bütünlüğü artırıyor. Özellikle kenevir lifleri, PHA’nın dar işlem penceresinde termal ve reolojik dengeleyici bir rol üstleniyor. Recyloop’un kağıt konusunda Finlandiyalı partneri Stora Enso’nun sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen kağıtlarına uygulanacak Coraloop teknolojisi, ABD’li PMC firmasının makinelerinde üretilerek yüksek kalitede piyasaya sunulacak.

Patent sürecindeki Coraloop teknolojisi, küresel kahve zincirleri, fast food restoranları ve havayolu ikram sistemleri için, plastik kaplamalara eşdeğer performans sunan ancak çevreyle tam uyumlu yeni nesil kâğıt bardakların önünü açıyor.

Türkiye’den dünyaya güçlü bir mühendislik mesajı

Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, patent sürecine taşınan buluşla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kâğıt bardaklar yıllardır çevreci olarak görülse de, iç yüzeylerinde kullanılan plastik kaplamalar nedeniyle doğaya ciddi zararlar veriyordu. Biz bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için yola çıktık. Kenevir gibi doğal lifleri, Avrupa Birliği tarafından en çevreci biyomalzemelerden biri olarak kabul edilen PHA ile bir araya getirerek, kâğıdı gerçekten doğaya dönebilen bir ambalaj haline getiren bir buluş geliştirdik.

Bu çalışmayı patent sürecine taşıyarak yalnızca Recyloop’un teknolojik birikimini değil, Türkiye’den çıkan çevre inovasyonlarının küresel ölçekte rekabet edebileceğini de ortaya koymuş olduk. Amacımız, çevreye duyarlı, doğal ve sürdürülebilir ürünleri bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp, herkesin günlük hayatında kullandığı standartlar haline getirmek.”