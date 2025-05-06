Türkiye’den Dünyaya: Nilky, uluslararası büyümesini İngiltere’ye taşıyor

Nilky, İngiltere pazarına adım atarak uluslararası varlığını genişletiyor.

Nilky, İngiltere pazarına üç farklı bitkisel bazlı hazır kahve çeşidiyle giriş yapıyor. Bademli, yulaflı ve hindistan cevizli seçenekleriyle sunulan ürünler hem kahve severler hem de bitkisel bazlı beslenenler ve laktoz intoleransı olanlar için ideal ve pratik bir alternatif sunuyor. Yüksek kaliteli kahve çekirdekleriyle zenginleştirilen özel formülü ile gün boyunca enerji ihtiyacını da desteklemeye yardımcı oluyor. Nilky’nin Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Başar Sözen, markanın küresel yolculuğuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ülkemizde bitkisel bazlı beslenmeye olan ilgi hızla artarken, Nilky olarakbu dönüşümün öncülerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de doğan bir marka olarak, sadece yerelde değil, küresel arenada da güçlü bir oyuncu olma hedefiyle ilerliyoruz. Farklı coğrafyalarda edindiğimiz deneyimlerin ardından, şimdi de İngiltere gibi büyük ve dinamik bir pazarda yer almak bizim için heyecan verici bir adım.”