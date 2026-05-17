Öncü Dental, VEGA’yı Türkiye ve dünya pazarına sundu

Öncü Dental, TÜBİTAK destekli Ar-Ge süreciyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli LED polimerizasyon cihazı VEGA’yı Türkiye ve dünya pazarına sundu. VEGA’nın sunduğu teknoloji, diş dolgusu tedavilerinde yüzde 100’e yakın başarı oranıyla hem hasta memnuniyetini artırmayı hem de sağlık sistemindeki mali yükü azaltmayı hedefliyor.

"Yerli teknolojiyle uluslararası standart geliştiriyoruz"

Öncü Dental CEO’su Erkan Uçar, ürünün yalnızca bir cihaz değil, sağlık sistemine bütüncül katkı sağlayan bir çözüm olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Dördüncü nesil teknolojileri bünyesinde barından bir ürünü önce ülkemizin hizmetine sonrasında da dünya pazarına sunmanın gururunu yaşıyoruz. VEGA’yı geliştirirken hedefimiz sadece yerli bir alternatif üretmek değildi.

Klinik başarıyı artıran, tekrar tedavileri azaltan ve sağlık sistemine doğrudan ekonomik katkı sağlayan bir teknoloji geliştirmeyi amaçladık. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca Türkiye için değil, küresel pazar için rekabetçi bir ürün ortaya koyduğumuza inanıyoruz.

Diş hekimlerinin günlük pratikte yaşadığı sorunları doğrudan çözmeye odaklandık. Bu yaklaşım, VEGA’yı klasik bir medikal cihazdan öte, klinik performansı belirleyen bir teknoloji haline getirdi.

Dental sektör son yıllarda gösterdiği performansla ekonomik hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarırken, yerli üretim oranını yaklaşık yüzde 25 seviyelerine çıkarmayı başardı. Zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen sektör ihracatı her yıl ortalama yüzde 10 oranında artış kaydediyor.

2025’i 400 milyon dolar ihracatla kapatan Türk diş malzemeleri sektörü sağlıkta dışa bağımlığı azaltacak hamleleri bir bir hayata geçiriyor. Bu tablonun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."