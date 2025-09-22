Türkiye’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev holdingi iflas etti

  1. Ekonomim
Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ projelerinde yer alan, 1976’dan bu yana faaliyet gösteren Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Mahkeme, holdingin iflasına hükmetti.

Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Türkiye’nin köklü enerji şirketlerinden Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle iflas etti. Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev alan holdingin konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

Konkordato talebi reddedildi

1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.

