Türkiye'nin 23 yıllık tekstil devi iflas etti: Konkordato süreci sonuçsuz kaldı

İzmir ve Manisa merkezli olarak uzun yıllardır Ege Bölgesi’nde erkek ve kadın giyim sektöründe faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Şirket, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle mali yapısını yeniden düzenleyebilmek amacıyla konkordato talebinde bulunmuş ve bir süre mahkeme koruması altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmıştı. Ancak yürütülen süreçte beklenen mali toparlanma sağlanamadı.

Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşamadığına hükmederek iflasına karar verdi. Böylece firmanın kurtarma girişimleri sonuçsuz kalırken, tasfiye sürecinin resmen başladığı bildirildi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya tanınan 1 yıllık kesin mühletin ardından 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasına hükmetti.

Mahkeme tasfiye kararı verdi

Temelleri 11 Mart 2003 tarihinde Aydın'ın Kurtuluş Mahallesi'nde atılan ve zamanla büyümesini İzmir Gaziemir ile Manisa Alaşehir eksenine taşıyan Denfa Moda, hem mağazacılık hem de e-ticaret üzerinden perakende satışlar gerçekleştiriyordu.

Son yıllarda derinleşen ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep eden ve 1 yıllık kesin mühlet hakkı elde eden şirket, bu süreçte mali yapısını toparlayamadı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/360 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davada, şirketin adi tasfiye usulüyle iflasına karar verildiği duyuruldu.

Denfa Moda’nın iflas süreci başladı

İzmir İflas Müdürlüğü (2026/17 İflas dosyası) tarafından yayımlanan resmi ilanda, merkezi Gaziemir'de (Irmak Mah. Metin Henkoğlu Cad. No: 20A) bulunan şirketle ilgili hukuki tasfiye sürecinin detayları paylaşıldı.