Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti: Tasfiye süreci başladı

Türkiye’nin köklü ambalaj firmalarından Arfa Ambalaj iflas etti. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısının toparlanamayacağına hükmederek iflas sürecini resmen başlattı.

2001 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren şirketin iflas haberi sonrası alacaklıların sürece ilişkin girişimlere başladığı bildirildi.

Mali dengelerini korumak amacıyla iflas açıklamamak için bir süre önce konkordato talebinde bulunan şirketin hukuki süreci, beklenen iyileşme sağlanamayınca iflasla noktalandı.

Mahkeme kararıyla tasfiye süreci başladı

15 Nisan 2026 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin iflasına karar verdi.

İflasın açılmasıyla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırılırken, dosya "adi tasfiye" usulüyle işlem görülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne devredildi. Şirketin varlıkları alacaklılar arasında pay edilmek üzere koruma altına alındı.

Temelleri 2001 yılında atılan ve 2020 yılında Bayrampaşa’daki modern tesislerinde kurumsallaşma hamlesi yapan Arfa Ambalaj, sektörde geniş bir üretim ağına sahipti.

İflas açıklayan şirket aynı zamanda sanayi üretimi için kritik önemdeki toz slip, parlatıcı, kurutucu ve kalsit gibi hammaddelerin tedarikçiliğini de üstleniyordu. Özellikle son yıllarda artan maliyetler ve daralan pazar koşulları nedeniyle zor günler geçiren 25 yıllık firmanın piyasadan çekilerek iflas açıklamadı sektör paydaşları arasında üzüntüyle karşılandı.