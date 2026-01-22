Türkiye'nin 39 yıldır varlık gösteren dev et markası iflasın eşiğinde!

Et ve gıda sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Seret Et ile şirket ortağı Servet Bekar tarafından açılan konkordato davasında beklenen karar açıklandı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2025/317 esas numarasıyla görülen dosyada mahkeme, şirketin konkordatonun tasdiki ve kesin mühlet verilmesi taleplerini değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda başvuruların tamamı reddedildi.

Kararla birlikte yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip olan firmanın mali yükümlülüklerini konkordato yoluyla yeniden yapılandırma girişimi hukuki olarak sona ermiş oldu.

Seret Et hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı

Mahkeme heyeti, 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşma neticesinde, şirket ve ortak hakkında geçmiş dönemde tesis edilmiş olan geçici mühlet, kesin mühlet ve konkordato süreci kapsamında hayata geçirilen bütün ihtiyati tedbirlerin tamamen kaldırılmasına karar verdi.

Alınan bu sert hükümle beraber Seret Et, konkordato müessesesinin sağladığı icra takiplerine karşı yasal dokunulmazlık ve koruma kalkanını tümüyle yitirdi. Artık alacaklıların yasal yollara başvurarak alacaklarını tahsil etme noktasında önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Konkordato komiserlerinin görev süreci tamamlandı

Söz konusu davanın reddedilmesine paralel olarak, şirketin mali denetimini ve sürecin yönetimini yürüten komiser heyetinin de yetkileri sona erdirildi.

Mahkeme, görev yapan komiserlere çalıştıkları süreyle orantılı olacak şekilde ücret ödemesi yapılmasını hüküm altına alırken, görevin sona erdiğine dair resmi bildirimin İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı’na iletilmesini kararlaştırdı. Böylece şirketin mali yönetimi üzerindeki mahkeme denetimi de resmi olarak kalkmış oldu.

Karar ilgili mercilere iletilecek

Mahkeme tarafından verilen konkordato talebinin reddi ve mühlet kararlarının iptali yönündeki hüküm, şeffaflık ilkesi gereği Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi hükümleri uyarınca, davanın sonucu ve koruma kararlarının kalktığı bilgisi ilgili tüm resmi kurumlara ve bankalara ivedilikle bildirilecek.