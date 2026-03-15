Türkiye'nin 42 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti!

Türkiye’nin önemli tekstil üretim merkezlerinden gelen son gelişmeler, sektörde yaşanan krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun süredir üretim faaliyetlerinde aksaklıklar yaşayan ve faaliyetlerini durdurduğu belirtilen Sezginler Boya ile bağlı bulunduğu Tübaş Tekstil, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme üç ay süre verdi

Şirketlerin mali yapısındaki bozulmayı inceleyen mahkeme, Tübaş Tekstil, Sezginler Boya ve şirket ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte alacaklıların takibi durdurulurken, mahkeme sürecin sağlıklı yönetilmesi ve denetimi için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin kaderini belirleyecek olan kritik duruşma ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

1984’te kuruldu, ihracat devi oldu

Tübaş Tekstil’in temelleri 1984 yılında mütevazı bir işletme olarak atılmıştı. Yıllar içinde teknolojik yatırımlarını artıran, ikinci boyahanesini devreye alan ve dijital baskı teknolojileriyle donatılan firma, Türkiye'nin ihracat gücünü temsil eden önemli aktörlerden biri haline gelmişti.

İhracatın Yüzde 95’i Avrupa’ya

İki büyük tesiste yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, üretiminin yüzde 95’ini Avrupa’ya ihraç etmesine rağmen nakit akışı sorunları nedeniyle üretimi durdurdu.