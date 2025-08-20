Türkiye’nin 44 yıllık beton şirketine rekor ceza!

  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bursa’da faaliyet gösteren 3 hazır beton firmasına para cezası verdi. Firmalardan birinin ise 44 yıldır piyasada faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Bursa'da faaliyet gösteren üç köklü beton firması, yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Söz konusu firmalarda, sektör düzenlemelerine ve standartlara aykırı uygulamalar tespit edildiği öğrenildi.

3 köklü beton firmasına ceza

Bursa'da faaliyet gösteren Sedaş İnşaat Anonim Şirketi (1981), Betaşsan Madencilik, Mühendislik, İnşaat, Taahhüt, Hafriyat, Nakliye, Müşavirlik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (2005) ile Kibsaş Karadeniz İnşaat ve Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (2011) ürettiği TS EN 206+A2 hazır betonda 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümlerine aykırılık tespit edildiği bildirildi.

Kesilen ceza miktarları

7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan "İdari Para Cezaları, Yetki, İtiraz ve Son Hükümler" başlıklı kısımda a bendi hükmüne göre idari para cezası 346 bin 247 TL ile 3 milyon 462 bin 474 TL, C bendi hükmüne göre ise 138 bin 498 TL ile 1 milyon 384 bin 989 TL arasında değişiyor.

Aynı kanunun 20'inci maddesinin sekizinci fıkrasına göre para cezaları; birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen idari para cezaları, bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için bir önceki idari para cezasının iki katı şeklinde uygulanıyor.

