Türkiye'nin 60 yıllık giyim devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden Sir Hazır Giyim, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı.

Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayan ve dünya genelinde birçok ünlü markaya üretim gerçekleştiren şirketin, mahkemenin verdiği geçici mühlet süresince faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.

Duruşma 30 Eylül'de

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve tekstil sektöründeki daralma, Türkiye'deki hazır giyim üreticilerini etkilemeyi sürdürüyor. Mali yapısını yeniden düzenlemek isteyen İzmir merkezli Sir Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyada sunulan belgelerin İcra ve İflas Kanunu kapsamında yeterli olduğuna hükmederek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi amacıyla serbest muhasebeci mali müşavir Dilek Turan Ertaşkın ile hukukçu Yaşar Can Göksoy'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

Mahkemeden geçici koruma kararı

1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan Sir Hazır Giyim, yıllar içinde Türkiye'nin önemli hazır giyim üreticileri arasında yer aldı.

İş insanı Birsen Bal'a ait olan şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Duran yönetiminde Gaziemir'deki yaklaşık 9 bin metrekarelik tesisinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Şirket; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver'in yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi yurt içi ve yurt dışındaki birçok marka için üretim yapıyor.

400'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan Sir Hazır Giyim, başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, 2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

Sir Hazır Giyim üretime devam edecek

Konkordato başvurusu yalnızca Sir Hazır Giyim'i değil, bünyesinde faaliyet gösteren Kostüm Giyim'i de kapsıyor.

Şirket, daha önce 2018 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle de konkordato talebinde bulunmuş, mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerine devam etmişti.

Artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve küresel talepteki yavaşlamanın etkisiyle ikinci kez konkordato korumasına başvuran şirket, geçici mühlet sürecinde üretimini sürdürerek mali yapısını yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.