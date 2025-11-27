Türkiye'nin 60 yıllık köklü fabrikası kapanıyor: İşçinin geleceği belirsiz

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren ve bölgenin simge üretim tesislerinden biri olan İzocam Taşyünü Fabrikası, 2025 yılı sonunda tamamen faaliyetine son veriyor. Şirket yönetimi, yaptığı açıklamada üretimin 28 Aralık itibarıyla durdurulacağını çalışanlara bildirdi.

1965 yılında Koç Holding tarafından kurulan ve Türkiye’de yalıtım sektörünün öncü tesislerinden biri olarak görülen işletmede çalışan 106 işçi, kararın ardından belirsizlik içinde kaldı. Kapanış sürecine ilişkin tazminat, prim ve diğer sosyal haklara yönelik detayların, şirket yönetimi ile Kristal-İş Sendikası arasında yapılacak görüşmelerle netleşeceği belirtildi.

Uzun yıllar Koç Holding bünyesinde faaliyet gösterdi

Kocaeli Barış gazetesinin haberine göre İzocam, sektördeki en köklü tesislerden biri olarak uzun yıllar Koç Holding bünyesinde faaliyet gösterdi. Şirket, 2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A. ile Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığına devredilmişti.

Şirketin Kocaeli’de iki tesisi bulunuyor. 1982’de kurulan Gebze tesisinde panel üretimi yapılıyor. Dilovası’ndaki taşyünü tesisi ise İzocam’ın ilk fabrikası olma özelliğini taşıyordu.

Çalışanlar görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor

Kapanış kararıyla birlikte çalışanlar arasında “hak kaybı yaşanacak mı?”, “fabrika tamamen mi kapanıyor?”, “başka tesislere geçiş imkânı olacak mı?” gibi sorular gündeme geldi. İşçiler, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Türkiye yalıtım sanayisi açısından önemli bir kayıp

Sektör temsilcileri, İzocam Dilovası tesisinin kapanmasının hem bölgesel istihdam hem de Türkiye yalıtım sanayisi açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtiyor. Fabrikanın yarım asrı aşan mazisi, Dilovası sanayi tarihinin de önemli bir bölümünü oluşturuyordu.