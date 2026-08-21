Türkiye'nin 61 yıllık tekstil devi iflas etti: 24 ülkeye ihracat yapıyordu

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1965 yılında Bursa’da faaliyetlerine başlayan ve iki fabrikası bulunan BBX Baby Kids Tekstil, konkordato sürecinin ardından iflas etti.

Şirket hakkında daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verilmişti. Ancak yapılan değerlendirmede şirketin borçlarını karşılayamayacak durumda olduğu belirlendi. Mahkeme, borca batık olduğu tespit edilen BBX Baby Kids Tekstil’in iflasına hükmetti.

Mahkemeden iflas kararı

Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde şirketin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, BBX Baby Kids Tekstil'in borca batık durumda olduğuna ve konkordato yoluyla mali yapısının kurtarılamayacağına karar verdi. Bu kararın ardından 1965 yılında kurulan şirketin iflas süreci resmen başladı.