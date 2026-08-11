Türkiye'nin 64 yıllık dev otobüs firması satıldı

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İş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç’in sahibi olduğu Genç Tur’un 2020’de bünyesine kattığı Asya Tur, yeniden el değiştirdi.

Özgün Kocaeli'den Bahar Özdemir’in haberine göre 1962 yılında Ahmet Tevfik Bezci tarafından kurulan ve yıllar içerisinde Haldun ile İbrahim Bezci tarafından da yönetilen marka artık Gölcüklü Cemil Uzuner ile Turindex Turizm sahibi İsa Yılgın tarafından işletilecek.

50 araçlık filo yeni sahibine geçti

Genç Tur ve Cemil Uzuner ile İsa Yılgın arasındaki satışın ise yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirildiği öğrenildi. Asya Tur’un 40 özmal olmak üzere toplam 50 araçlık filosu bulunuyor.